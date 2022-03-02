Binotto, Hamilton'ın gelişimde "birkaç ay önde oldukları" görüşüne katılmıyor
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Lewis Hamilton'ın Ferrari hakkında yaptığı yoruma yanıt verdi.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Barselona'daki sezon öncesi testinde, Ferrari'yi "izlenmesi gereken takım" olarak seçti.
Ferrari, geçen yılki aracı hiç geliştirmeyerek tamamen 2022'ye odaklanmıştı ve bu da kendilerinden beklentilerin artmasına yol açmış durumda.
Ayrıca kötü geçen sezonun ardından 2021'de Mercedes ve Red Bull'a kıyasla daha fazla rüzgar tüneli zamanına sahiplerdi.
Fakat Mattia Binotto bu konuda şöyle diyor: "Rüzgar tünelinde yapılan bu fazladan birkaç seansın herhangi bir fark yaratıp yaratmayacağını bilmiyorum."
"Eğer çok akıllıca davranır ve zamanınızı en verimli şekilde kullanırsanız, belki tur başında birkaç ondalık kazanabilirsiniz."
Hamilton'ın "Ferrari gelişim çalışmalarında birkaç ay önde" şeklindeki yorumları sorulduğunda ise Binotto, bunları kabul etmedi ve ikinci teste gidildiğinde, Mercedes'in büyük bir avantaja sahip olabileceğini söyledi.
Mercedes'in testin en hızlı zamanını yapmasından kısa bir süre önce Sky'a konuşan Binotto, "Bahreyn'e gittiğimiz vakit bizden iki veya üç ay ileride olacaklarına oldukça eminim!"
"Açıkçası takımlar arasındaki performansı ve rekabet seviyesini değerlendirmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim."
"Mercedes ve Red Bull'un geçen yıl ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gördük. Bu yıl da durum aynı. İlk yarış buradakinden tamamen farklı bir pistte yapılacak. Sıcaklık ve pist düzeni, güç düzenini tamamen etkileyecek. Her halükarda bariz favori biz değiliz."
"Bu testte için buradaki en önemli şey veriler toplamaktı ve attığımız tur sayısından memnun olabiliriz. Tüm bu verileri Maranello'da analiz edeceğiz."
Bir sonraki test hakkında ise Binotto şunları söyledi: "Rakiplerimizin büyük güncellemeler getireceğine dair bazı söylentiler duydum."
Yine de Binotto, araç hakkındaki iyimserliğini gizlemiyor.
"Aracımız şimdiye kadar büyük bir problem yaşamadan çalıştı. Yine de geçen yıl, sezon sonunda en iyi takımlara tur başına en az bir saniye fark olduğunu unutmamalıyız. Şu anda bir yargıda bulunmak çok zor."
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in the Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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