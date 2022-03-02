Binotto, Hamilton'ın gelişimde "birkaç ay önde oldukları" görüşüne katılmıyor

Hamilton'ın "Ferrari gelişim çalışmalarında birkaç ay önde" şeklindeki yorumları sorulduğunda ise Binotto, bunları kabul etmedi ve ikinci teste gidildiğinde, Mercedes'in büyük bir avantaja sahip olabileceğini söyledi.

Mercedes'in testin en hızlı zamanını yapmasından kısa bir süre önce Sky'a konuşan Binotto, "Bahreyn'e gittiğimiz vakit bizden iki veya üç ay ileride olacaklarına oldukça eminim!"

"Açıkçası takımlar arasındaki performansı ve rekabet seviyesini değerlendirmenin çok zor olduğunu söyleyebilirim."

"Mercedes ve Red Bull'un geçen yıl ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte gördük. Bu yıl da durum aynı. İlk yarış buradakinden tamamen farklı bir pistte yapılacak. Sıcaklık ve pist düzeni, güç düzenini tamamen etkileyecek. Her halükarda bariz favori biz değiliz."

"Bu testte için buradaki en önemli şey veriler toplamaktı ve attığımız tur sayısından memnun olabiliriz. Tüm bu verileri Maranello'da analiz edeceğiz."

Bir sonraki test hakkında ise Binotto şunları söyledi: "Rakiplerimizin büyük güncellemeler getireceğine dair bazı söylentiler duydum."