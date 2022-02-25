Binotto: "Hâlâ favori değiliz, bir adım gerideyiz"

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F1-75, testlerin başladığı Çarşamba gününden bu yana istikrarlı bir tempo yakalamış durumda ve Perşembe gününü de Charles Leclerc ile zirvede tamamladılar.

İtalyan takım 2021'in ilk yarısında FIA aero test yönetmeliklerinden faydalanma imkanı yakaladı. Bu sayede de önemli bir avantaj elde etti.

Ferrari, 2020'de şampiyonayı 6. sırada tamamlamıştı, dolayısıyla rüzgar tünelinde daha fazla vakit geçirme imkanı ve daha fazla CFD analizi yapabilme imkanı yakalamışlardı.

2021'in Temmuz ayında ise Ferrari şampiyonada dördüncü sıradaydı ve bu avantajlarının sıfırlanması anlamına geliyordu. Buna rağmen takım Aralık ayına kadar Mercedes ve Red Bull'a göre daha çok aero kaynağına erişme imkanını korumuştu.

Ferrari, 2021 sezonunu üçüncü sırada tamamladı, yani -Temmuz'daki sıfırlamaya dek- hâlâ Mercedes ve Red Bull gibi takımlara göre daha fazla aero testi yapma imkanına sahip. Fakat bu kez 2021'de yakın mücadeleyi sürdürdükleri rakipleri McLaren biraz avantaja sahip.

Motorsport.com'a konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın aero testlerinden herhangi bir avantaj sağlayıp sağlamadığına dair sorulara çoğunlukla üstü kapalı yanıtlar verdi.

"Sadece miktara baktığımızda, geçtiğimiz yıl fazladan birkaç seans geçirdik o kadar. Eğer günümüzdeysek saniyenin onda biri avantaj kazanmışızdır."

"Bence miktardan çok elinizdeki imkanları nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Ne kadar iyi olduğunuz ve yaptıklarınızı ne kadar verimli yaptığınız."

"Mercedes ve Red Bull'a bakarsanız, geçtiğimiz sezon ne kadar güçlü olduklarını görürsünüz, bu nedenle yeni kuralların daha verimsiz çalışan takımlara yardımcı olabileceğini düşünüyorum."

"Sonuç itibariyle, Ferrari olarak odağımızı 2022 aracına verdik. Her zaman söylediğimiz gibi, bu iyi bir fırsat. Artık pistteyiz ve aracı elimizden geldiğince öğrenmeye çalışıyoruz. Ne kadar avantaj kazandığımızı ise gelecek aylarda göreceğiz, hemen yarın değil.

"Araçların tam performansına ulaşması dört-beş yarış civarı sürebilir nitekim öğreneceğimiz, adaptasyon sağlayacağımız çok şey var. Hatta ilk yarışı farklı bir kategoride bile değerlendirebiliriz. Bahreyn çok sıcak ve diğer pistlere göre farklı tipte bir pist.

"Rekabetçilik açısından dahi ortaya farklı bir denge çıkabileceğinden oldukça eminim. O yüzden bekleyip göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse, en güçlü takım olmadığımızı düşünüyorum. Hâlâ favori değiliz. Hâlâ bir adım gerideyiz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Alessio Morgese

Binotto, Barcelona testlerinin Ferrari için şu ana dek iyi geçtiğini kabul ediyor, fakat öğrenecekleri daha çok şey olduğunu da vurguluyor.

"Henüz çok erken. Elbette istikrarlı olmak her zaman iyi, nitekim şu anda ana hedefimiz aracı öğrenmek. Her gün atabildiğimiz kadar tur atmak sağlıklı verilere ulaşmamızı sağlıyor.

"Fakat tempo açısından konuşmak için henüz çok ama çok erken. Görebildiğim şu ki tüm takımlar birbirine çok yakın -ki bu da yeni kuralların temel amaçlarından birisiydi. Starttan itibaren ne kadar yakın olduğumuzu görmek etkileyici.

"Tasarım açısından incelediğimizde ise tüm araçlar birbirinden epey farklı. Bunu kimse beklemiyordu, tasarım felsefesinden ufak parçalara kadar inanılmaz farklılıklar var. Fakat tur zamanlarına baktığımızda tasarım farklılıklarının yansımalarını göremiyorsunuz."

Binotto son olarak F1-75'in gelişimiyle gurur duyduğunu, takımın önceki hayal kırıklıklarının üstesinden başarılı bir şekilde geldiğini ekledi.

"Bağları sağlam, çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Geçtiğimiz iki sezon zor zamanlar geçirdik. Özellikle 2020 çok zordu, fakat 2021'de kolay değildi. Böyle zorlu anlarda birbirine güvenini kaybetmeyen, sıkı çalışmaya devam eden ve her zaman en iyiyi hedefleyen bir takım olarak bağları koruyabilmek hiç kolay değil."

"Aracımıza baktığımda tek düşünebildiğim şey çok güzel olduğu. Şu anda belki o kadar hızlı olmayabilir, fakat kesinlikle çok güzel. Takımla gerçekten gurur duyuyorum. Onlarla çalışmak büyük bir zevk. Çalışma şeklimiz vizyonumuzun önemli bir yansıması."