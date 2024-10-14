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Formula 1

Binotto: "Hâlâ Ferrari'nin kazandığını gördüğümde mutlu oluyorum"

Ferrari'nin eski takım patronu Mattia Binotto, İtalyan takımı galibiyet elde ettiğinde hâlâ mutlu olduğunu itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Mattia Binotto

Mattia Binotto

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari'de 27 yıl görev yapan Mattia Binotto, takımdaki son 4 sezonunda takım patronluğunu üstlendi.

Son yılında Ferrari'nin bir dizi strateji hatası ve dayanıklılık sorunları nedeniyle şampiyonluk yarışında geriye düşmesi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. 

2022 sonunda istifa ederek takımdan ayrıldı ve yerine eski Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur geçti.

Ferrari, Vasseur'ün liderliğinde yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, 2023'te Red Bull dışında yarış kazanan tek takım oldu. Bu sezon da yükselişlerini sürdürerek üç yarış kazandılar.

Ancak Binotto'ya göre bu performansın sebebi tek başına Vasseur değil.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Corriere dello Sport'a konuşan Binotto, "Fred süreklilik sağlayarak takım içindeki projeyi devam ettirdi, ancak bir devrim yaratmadı." 

"Ferrari kazanırsa mutlu olurum çünkü takımı belli bir seviyeye getirmek için ne kadar çaba harcandığını biliyorum." dedi.

Teknik şef ve ardından takım patronu olmadan önce motor departmanının başına geçmek için basamakları tırmanan 54 yaşındaki Binotto, Ferrari yarış kazandığında hâlâ mutlu olduğunu itiraf ediyor.

Binotto, "Çocukluğumdan beri Ferrari'yi destekliyorum. Evde hâlâ takıma ait pek çok fotoğrafım ve eşyam var, geçmiş silinemez."

"Bugün hâlâ Ferrari'nin kazandığını gördüğümde mutlu oluyorum, her şeyden önce yakından tanıdığım ve katkıda bulunduğuma inandığım bu takım için mutluyum." diye ekledi.

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