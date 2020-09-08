Binotto: "Hafta sonumuz, olabilecek en kötü şekilde sona erdi"

Ferrari, Belçika'nın ardından İtalya'da da sıralama turlarında son bölüme kalamadı ve Sebastian Vettel ilk bölümde, Charles Leclerc ise ikinci bölümde elendi.

Yarışta Vettel fren sorunuyla yarışa veda ederken, Leclerc de kaza yaptı.

Ferrari takım patronu Binotto, hafta sonunun ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Zor bir hafta sonu için olabilecek en kötü son oldu. Zaten sıralama turları oldukça zor geçmişti ve yarışı bitirememek daha da kötü oldu. Özellikle Sebastan'ın dayanıklılık sorunu kötüydü. Bundan dersler çıkarmamız gerekiyor ve geleceğe odaklanmalıyız. Önümüzdeki hafta Mugello yarışı var. 1000. yarışımız olacak, bu yüzden hafta sonu elimizden geleni yapacağız."

"Charles'ın kazasına bakarsak, güvenlik aracı sonrasında lastikler çok soğuktu ve o noktada aracı sürmek zordu. Sonuç olarak aracın arka tarafını kaybetti."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, George Russell, Williams FW43, and Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Açıkçası Spa ve Monza'nın bizim için zor olacağını biliyorduk. En kötüsü bunlardı. Umarım bir sonraki yarış biraz daha iyi olur. Ama sonuç olarak aracın mevcut performansının istediğimiz gibi olmadığına inanıyorum. Ama ileriye bakmanın ve araç gelişimine odaklanmanın bizim için olumlu olacağını düşünüyorum."

"Mugello'da daha iyi bir iş çıkarmak bizim için önemli olacak. Ayrıca sezonun kalan kısmında farklı tarzda pistler olacak. Bu yüzden öncelikle Mugello'yu düşünüyoruz. Oraya iyi şekilde hazırlanmak önemli olacak çünkü farklı tarzda bir pist. Monza ve Spa gibi değil. Son birkaç yarışın ardından pistteki rekabet seviyemizin nasıl olduğunu görmek önemli olacak." dedi.

Takımın krizde olup olmadığı sorusuna ise Binotto, "Geçen sefer krizde olmadığımızı söylemiştim ve durumun böyle olmadığını yineleyebilirim. Bugün zor bir yarış vardı ve kötü bir sonuç aldık. Özellikle Seb'in dayanıklılık sorunu iyi değildi. Bu, zor bir hafta sonu için olabilecek en kötü sondu. Ama önümüze bakmalı ve gerekli dersleri çıkarıp, gelecekte daha güçlü olmalıyız. Tüm bunlar takımımızı daha güçlü hale getirecek." yanıtını verdi.