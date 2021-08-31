Binotto: "Hafta sonu istediğimiz gibi geçmedi"

Belçika Grand Prix'si hafta sonu Ferrari için pek de sağlam geçmedi. Takım, antrenman turlarında ilk ona girmekte zorlandı ve ıslak zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında da yine geride kaldılar.

Charles Leclerc, sıralama turlarında ancak 11. en iyi zamanı yapıp son bölüme kalamazken, Carlos Sainz da 13. oldu ve o da son bölüme kalmayı başaramadı.

İtalyan ekip böylelikle motor gücünün ön plana çıktığı Belçika'da iki araçla birden son bölümü kaçırmış oldu. İlginç şekilde son beş sırada yer alan araçlardan dördü Ferrari motoru kullanan ekiplere aitti ve ilk ona girebilen herhangi bir Ferrari motoru kullanan sürücü yoktu.

Yine de Lando Norris ve Valtteri Bottas'ın aldığı cezalara ek olarak Sergio Perez'in keşif turunda kaza yapması, Leclerc'in yarışı sekizinci bitirmesini sağladı. Sainz da yarışı 10. bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto şöyle dedi: "Hafta sonumuz pek iyi geçmedi. Açıkçası çok şeyin olabileceği bir yarışta gerçek sonucun nasıl olabileceğini asla öğrenememiş olmamız üzücü."

"Şimdi çok uzun bir aradan sonra şampiyona takvimine geri dönen tarihi bir pist olan Zandvoort'a gidiyoruz ve bu yarışa konsantre olmalıyız."

Binotto şimdiden Hollanda GP'sini bekliyor olsa da, Belçika'da yağmur altında bekleyen taraftarlara teşekkür etti. Fakat Spa'da yarışmama kararının nihayetinde doğru olduğuna inanıyor.

Binotto, "Belirsiz ve muhteşem bir yarış olacağı umuduyla son ana kadar pistte kalan tüm seyircilere teşekkür etmek istiyorum."

"Yarış Direktörü, Grand Prix'yi gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı fakat koşullar, sürücülerin ve pistin kenarında çalışan insanların güvenliğini tehlikeye atacak kadar kötüydü."

"Bu nedenle nihai sonucu grid pozisyonları belirledi ve bu da iki araçla birden puanla ayrıldığımız anlamına geliyor." dedi.