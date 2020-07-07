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Binotto: "Güncellemeleri bu hafta sonuna yetiştirmek için zamana karşı yarışıyoruz"

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Binotto: "Güncellemeleri bu hafta sonuna yetiştirmek için zamana karşı yarışıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 18:26

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Macaristan GP için planladıkları güncellemeleri bu hafta sonuna yetiştirmek için zaman karşı yarıştıklarını belirtti.

Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu Barcelon'da kullanılan test aracıyla sürüş yapmıştı.

Takım, araçtaki sorunları gidermek için yeni güncelleme paketini Macaristan'a getirmeyi düşünüyordu.

Ancak geçen haftaki kötü sonuç nedeniyle Ferrari, güncellemeyi bu hafta sonu yapılacak ikinci Avusturya yarışına getirmeyi planlıyor.

Binotto, "Gerçekten yoğun bir hafta sonunun ardından dinlenmek için neredeyse hiç vakit yoktu ve şimdi tekrar piste çıkacağız, aslında geçen pazar günü olanla aynı pistte olacak."

"Geçen hafta başlayan ve yıl sonundan kısa bir süre önce sona erecek olan 2020 sezonundaki sıra dışı faktörlerden birisi olacak. Her şeyden önce FIA, Formula 1 ve Spielberg yarış organizatörlerini, etkinliğin gerçekleştirilmesine yönelik çabalarından ötürü tebrik ediyorum."

"İlk iki yarış için Spielberg'de kalınacak olunmasına rağmen, Maranello'da tüm fabrika, ilk Grand Prix ile beraber ortaya çıkan sorulara cevap aramak için tam kapasitesiyle işe koyulmuş durumda."

"Sezon için zor bir başlangıç ​​olacağını biliyorduk ve beklediğimizden çok daha zordu."

"Bu nedenle  Macaristan için planlanan güncellemeleri bir sonraki yarışa getirmek için zamana karşı yarışıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Aynı pistte tekrar yarışıyor olmamız, güncellemeleri buraya getirmemizin bir başka nedeni, çünkü aynı pistte yarışmak bunların çalışıp çalışmadığını ve gelişim yönümüzün doğru olup olmadığını ortaya koyabilir."

"Steiermark Grand Prix'deki amacımız tüm paketimizden potansiyeli çıkarmak ve mümkün olduğunca çok puan kazanabilmek için karşımıza çıkan her türlü fırsattan en iyi şekilde faydalanmak olacak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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