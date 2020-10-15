Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Son zamanlarda yaşadığı sıkıntıların ardından Ferrari, son iki yarışa aşamalı bir güncelleme paketi getirdi. Bu güncelleme, revize edilmiş bir burun tasarımı, yeniden düzenlenmiş bir arka kanat ve bargeboard bölgesinde bazı değişiklikler içerdi.

Bu düzenlemelerle ileriye büyük bir adım atmak amaçlanmıyordu, bunun yerine takımın fabrika ile pist arasında iyi bir korelasyon bulması amaçlandı, ki bu geçmişte mükemmel olmadıkları bir konuydu.

Ancak Charles Leclerc, Nürburgring’deki sıralama turlarında moral verici bir dördüncülük elde etti. Ancak Monakolu sürücünün yarıştaki umutları, ilk bölümde fazla lastik aşınması yaşamasından ötürü zarar gördü ve yarışı yedinci sırada tamamladı.

Önceki yarışlarda yaşanan büyük zorlukların ardından Binotto, takımın ileriye doğru gittiğini ve aracı daha iyi anladığını görmekten cesaret aldığını söyledi.

Değişiklikler hakkında Binotto, “Fazla bir fark beklemiyorduk. Küçük bir güncellemeydi ve Rusya’da getirmeye başladığımız paketi tamamlıyordu.”

“Olumlu yanı, rüzgar tünelinde ve fabrikada gördüklerimiz ile uyum sağlaması. Ve bu, aracı doğru yönde ilerlettiğimiz anlamına geliyor.”

“Sezonun geri kalanında da bazı güncellemeler olacak, ki bunlar da önemli olacak. Ve bizim için önemli olan, aracı geliştirmek, aracı doğru yönde ilerletmekten emin olmak.” ifadelerini kullandı.

Leclerc ise, takımın soğuk havada ve pist düzeninin takıma uymasının beklenmemesine rağmen Ferrari’nin Nürburgring’de iyi olmasına şaşırdığını söyledi.

Leclerc, “Hafta sonuna dönüp baktığımızda, olumlu şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi soğuk bir havada rekabetçi olmayı beklemiyordum, ancak araç oldukça iyiydi. Bu nedenle bu olumluydu.”

“Bu hafta sonu getirdiğimiz en küçük güncellemelerin bile doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Büyük bir adım değildi, ancak zaten aradığımız şey de bu değildi.”

“Doğru yönde atılan küçük bir adımdı. Ve bu ayrıca olumlu. Artık sadece, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastikte neden çok aşınma olduğunu anlamalıyız. Ancak hafta sonunun işleyişinden oldukça memnunum.” şeklinde konuştu.

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