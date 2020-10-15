Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

paylaşım
yorumlar
Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Eifel Grand Prix’sine getirdikleri güncellemelerin cesaret vermesinin ardından takımın artık “doğru yönde ilerlediğinden” emin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda yaşadığı sıkıntıların ardından Ferrari, son iki yarışa aşamalı bir güncelleme paketi getirdi. Bu güncelleme, revize edilmiş bir burun tasarımı, yeniden düzenlenmiş bir arka kanat ve bargeboard bölgesinde bazı değişiklikler içerdi.

İlgili haberler:

Bu düzenlemelerle ileriye büyük bir adım atmak amaçlanmıyordu, bunun yerine takımın fabrika ile pist arasında iyi bir korelasyon bulması amaçlandı, ki bu geçmişte mükemmel olmadıkları bir konuydu.

Ancak Charles Leclerc, Nürburgring’deki sıralama turlarında moral verici bir dördüncülük elde etti. Ancak Monakolu sürücünün yarıştaki umutları, ilk bölümde fazla lastik aşınması yaşamasından ötürü zarar gördü ve yarışı yedinci sırada tamamladı.

Önceki yarışlarda yaşanan büyük zorlukların ardından Binotto, takımın ileriye doğru gittiğini ve aracı daha iyi anladığını görmekten cesaret aldığını söyledi.

Değişiklikler hakkında Binotto, “Fazla bir fark beklemiyorduk. Küçük bir güncellemeydi ve Rusya’da getirmeye başladığımız paketi tamamlıyordu.”

“Olumlu yanı, rüzgar tünelinde ve fabrikada gördüklerimiz ile uyum sağlaması. Ve bu, aracı doğru yönde ilerlettiğimiz anlamına geliyor.”

“Sezonun geri kalanında da bazı güncellemeler olacak, ki bunlar da önemli olacak. Ve bizim için önemli olan, aracı geliştirmek, aracı doğru yönde ilerletmekten emin olmak.” ifadelerini kullandı.

Leclerc ise, takımın soğuk havada ve pist düzeninin takıma uymasının beklenmemesine rağmen Ferrari’nin Nürburgring’de iyi olmasına şaşırdığını söyledi.

Leclerc, “Hafta sonuna dönüp baktığımızda, olumlu şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi soğuk bir havada rekabetçi olmayı beklemiyordum, ancak araç oldukça iyiydi. Bu nedenle bu olumluydu.”

“Bu hafta sonu getirdiğimiz en küçük güncellemelerin bile doğru yönde olduğunu düşünüyorum. Büyük bir adım değildi, ancak zaten aradığımız şey de bu değildi.”

“Doğru yönde atılan küçük bir adımdı. Ve bu ayrıca olumlu. Artık sadece, yarışın ilk bölümünde yumuşak lastikte neden çok aşınma olduğunu anlamalıyız. Ancak hafta sonunun işleyişinden oldukça memnunum.” şeklinde konuştu.

 

Alakalı video

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

Önceki haber

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur, Raikkonen’in yarış sayısı rekorundan “hiç etkilenmemiş”

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle'dan Hamilton'ın rekoru için yorum: "Daha çok başarıya kapı açacak"

Son Haberler

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

3s
2
Formula 1

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

3
Formula 1

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

1s
4
Formula 1

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

12dk
5
GENEL

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Son Haberler

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”
F1

Binotto: “Güncellemeler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor”

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”
F1

Ricciardo: “Renault, artık gelişigüzel bir araç değil”

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş
F1

Mercedes, 2020 aracının gelişimini “uzun süre önce” durdurmuş

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor
F1

Ferrari, Schumacher ve Ilott'u Abu Dhabi antrenmanlarında piste çıkarmayı hedefliyor

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak
F1

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

Son Videolar

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1
52dk

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.