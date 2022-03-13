Binotto: "Güçlü bir test geçirdik fakat favori değiliz"

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F1-75, Barcelona ve Sakhir'deki altı günlük test boyunca her koşulda tutarlı performans göstermeyi ve hızını korumayı başardı, ancak Red Bull Cumartesi günü tanıttığı yeni aero paketiyle ileri doğru net bir adım attı.

Carlos Sainz Cuma günü Bahreyn'de en hızlısı olurken, Cumartesi günü Charles Leclerc -günün son saatinde Max Verstappen tarafından daha yumuşak C5 hamuruyla atılan bir turla mağlup edilene kadar- C4 lastikler ile en hızlı tura sahip isimdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Barcelona'da Ferrari'nin favori Red Bull ve Mercedes'in arkasında "misafir" konumunda bulunduğunda ısrar etmişti. Binotto, F1-75'in Bahreyn'de de güçlü bir grafik çizmesine ve Mercedes W13'ün bariz sorunlar yaşamasına rağmen görüşlerinde geri adım atmış değil.

F1 TV'ye konuşan Binotto, "Genel olarak kendimize odaklandığımız iki test seansı da gayet olumlu geçti. Çünkü sürekli sürüş yaptık, araçtan çok şey öğrendik, çok fazla veri topladık, Maranello'da da rüzgar tüneli ve simülatör ile topladığımız verileri ilişkilendirmeyi başardık. İlk hedefimiz buydu, başardığımızı düşünüyorum.

“Fakat konu performansa geldiğinde herhangi bir kanıya varmak çok zor. Hâlâ hem Red Bull'un hem de Mercedes'in favori konumunda olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz yıl hem pilotlar şampiyonu, hem takımlar şampiyonu onlar oldular. Hem takım, hem de pilot olarak güçlü olduklarını birçok kez kanıtladılar. Abu Dhabi'de sezonu rakiplerin bir saniye önünde tamamladılar."

"Halen favori olmamaları için hiçbir sebep yok. Yani benim için favori onlar."

"Bence Ferrari olarak en azından bu takımların hemen dışında bulunmaya, elimizden geldiğince yakın olmaya çalışmalıyız. Ve şu ana kadarki performansa bakarak konuşmak mümkün değil. Sezonun sonunda çok yakın olacağımızı umuyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

Temkinli davranmasına rağmen Binotto, Ferrari'nin ön grupta bulunabilme potansiyeline sahip olduğunu kanıtladığını kabul etti.

Ferrari takım patronu, "Son sezonlara da bakarsak, elbette sezonu ikinci bitirmeden önce, 2017 ve 2018'de başarılı iki sezon geçirdik. 2020 bizim için çok zor geçti, aynı şekilde dondurulmuş araçları kullandığımız 2021'de de zorlandık."

"Bu takımın harika bir takım olduğunu, güçlü bir takım olabileceğini ve bu yıl bir kez daha rekabetçi olabilmek için geri dönebileceğini kanıtladığından oldukça eminim. Odaklandığımız nokta da bu."

“Yapacak çok şey var, sezon uzun. Bahreyn sadece ilk yarış, sonrasında 22 veya 21 yarış daha olacak."

"Bence sezon boyunca yaşanan gelişmeler de önemli bir unsur olacak. Bekleyip göreceğiz. Bu, kendimize odaklanmak ve en iyisini yapmaya çalışmak meselesi." dedi.

Pilot kadrosu sorulduğunda Binotto, "Kesinlikle onların çok iyi, çok hızlı ve çok yetenekli pilotlar olduklarını düşünüyorum. İkisinin de kendi hedefleri var, bu hedef aynı zamanda ortak bir hedef."

"Umarım iyi bir şampiyona geçiririz. Geçen sezon ikisinin en azından birlikte iyi geçindiklerini kanıtlıyor. Bence bu da, bir ruh yakalamak da önemli. Artık sezona başlayalım ve iyi vakit geçirelim, umarım onlar da geçirirler." dedi.