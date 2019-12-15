Binotto: "Giovinazzi gelişmeye devam ederse Ferrari'ye katılabilir"

Antonio Giovinazzi, Formula 2'de ikinci olmasının ardından Ferrari'nin yedek, test ve gelişim pilotluğu görevlerini yerine getirmişti.

Bu yıl Alfa Romeo ile iki yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen İtalyan pilot, zorlu bir ilk yarı geçirse de, ikinci yarıda performansını önemli oranda arttırmayı başardı.

Buna karşılık sadece 14 puan kazanabildi ve Brezilya'daki beşinciliği en iyi sonucuydu. Ancak Ferrari, genç sürücü programında yer alan İtalyan sürücünün performansından memnun görünüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Giovinazzi'nin mevcut performansının yeterli olmadığını ancak gelişmeye devam edebilirse kendilerine katılabileceğini söyledi.

Binotto, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, “Elbette Giovinazzi'nin sözleşmesi hakkında konuşmak için henüz çok erken, ama şu noktada onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebiliriz. Sezon boyunca gelişti. İki yıl boyunca yarışmadığını düşünürsek, performansından memnunum."

"Sezonun ikinci yarısında sık sık takım arkadaşına çok yakındı, hatta önüne bile geçti. İlk başta ortaya çıkan ve çözülmesi gereken sorunları yavaş yavaş çözdü."

"Antonio bir Ferrari pilotu olabilir. Bu açıdan gelecek yıl nasıl performans göstereceğini göreceğiz."

"Sadece bu sezon dikkate alındığında, bunun yeterli olduğunu söyleyemem. Bir sonraki adımı atmasına ihtiyacımız var. Kendisini geliştirmeye devam etmeli." dedi.

Çeviri: İnci Beğen