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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto Ferrari'nin kendisine uzun vadeli hedefler belirlediğine dikkat çekiyor.

Binotto: "Gerçek hedefimiz uzun vadeli"

Ferrari, 2020 yılında çok kötü bir sezonu geride bırakmıştı ve bundan ötürü 2021 aracındaki zayıflıkları ortadan kaldırmak için büyük çaba gösterdi.

Yine de SF21, temelde SF1000 aracı olduğu için aracın bir devrimden çok evrim olduğu yorumları yapılıyor.

Takım, düzlüklerdeki dezavantajı ortadan kaldırmak için aracın sürüklenmesini azaltmaya çalışırken, aynı zamanda arka taraf dengesi üzerinde çok faza çalıştı.

Ayrıca yepyeni bir güç ünitesine sahipler, ki geçen yılki güç ünitesi oldukça kötüydü.

Testlerin ardından konuşan Mattia Binotto, tüm bunlara rağmen 2021'den çok daha umutlu olmadıklarını ima ediyor.

Binotto, "Beklediğiniz performansı elde edemediğiniz zaman zordur. Ancak Ferrari olarak bizim için daha da zor bir durum. Çünkü bu takımın en iyi olma tutkusu ve hedefi var."

"Geçen yıl takım içerisindeki atmosfer oldukça zorlayıcı olsa da, birbirimize kenetlenmiştik ve aslında tam tersi durumda olmak oldukça kolaydı."

"Şu anda takımımız bu bağlılığı sürdürüyor ve sürekli olarak gelişmeye çalışıyor. Şimdi yeni bir sezona başlıyoruz, yeni araçlar ve yeni umutlar var. Atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim, kesinlikle her şey geçen yıldan daha iyi."

"Ancak 23 yarışlık uzun bir sezon olacağını biliyoruz ve yine başımız derde girebilir. Bu yüzden uzun vadeli gerçek hedefimize hazırlanmalı ve buna konsantre olmalıyız."

Binotto, SF21 ile ilgili de, "Geçen yılki Bahreyn yarışına bakarsak, çok yavaştık. Q3'e bile kalamadık ve pole pozisyonundan çok uzaktaydık. Oysa şimdi verilere baktığımda, en azından düzlüklerdeki hızımız iyi ve artık bizim için problem olmamalı." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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