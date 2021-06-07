Binotto: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu"

Ferrari, Cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi olmaya başarsa da yarışta lastikleri soğutmak ve koruyabilme konusunda problemler yaşadı. Bu da İtalyan ekibin yarış temposunda daha yavaş kalmasına neden oldu.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Leclerc, yarışı 4. sırada tamamlayabildi, Monakolu pilot yarışın içinde 6. sıraya kadar gerilemişti.

Ferrari'nin hafta sonunu yorumlayan Binotto, takımın geliştirilebilecek şeyleri olduğunu kabul etse de genel olarak bir bir hafta sonu geçirdiklerini ekledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün çok iyi bir yarış çıkaramadık. Sıralama turlarının ardından daha iyi bir sonuç bekliyorduk çünkü yarışımız oldukça zorlayıcı geçti. Birçok alanda mükemmel değildik ama her zamanki gibi dersler çıkardık."

"Geliştirilebilecek şeyler var ve eminim ki yarışın tamamını tekrardan izlediğimizde gelişebileceğimiz alanlar bulacağız."

"Bence genel olarak hâlâ iyi bir hafta sonuydu. Başımızı dik tutmalıyız ve pozitif olmalıyız. Dün pole pozisyonunu kazandık ki bence bu muhteşemdi."

"Üst üste ikinci pole pozisyonumuz. Bu aracın ve takımın gelişimini gösteriyor. Üç puanla olsa da sonunda Markalar Şampiyonası'nda 3. sıradayız. Bence bu hafta sonundan çıkarılabilecek pozitif şeyler var ama dediğim gibi öğrenilecek dersler de var."

"Gelecek haftalarda üst üste üç yarışımız olacak ki bunlar önemli olacaklar. Bu yüzden takım olarak konsantrasyonumuzu bozmadan gelecekte daha iyi olabilmek için savaşmaya devam edeceğiz."

Binotto, yarış temposundaki eksiklikleri hakkında ise şunları söyledi: "Yumuşak lastiklerde sorun yaşayacağımızı biliyorduk. Bence en çok yumuşak lastiklerde zorlandık. Sert lastiklerde önümüzde kirli hava yokken Carlos'un temposu gerçek temposu gösterdi, bir şekilde rekabetçiydik."

"Kesinlikle yarış tempomuzu geliştirmemiz gerek. Fakat bence bugün temiz havadayken genel olarak o kadar kötü değildik. İki sürücümüz de kirli havada sorun yaşadıklarını belirtti ve odaklanmamız gereken konu bu."

Ferrari, tek turda gayet hızlı olsa da yarış temposunda Mercedes ve Red Bull'dan daha yavaş bir konumda. Binotto'ya Ferrari'yi performans sıralamasında nerede görüldüğü soruldu.

Binotto bu soruya, "Önümüzde bizden hızlı iki araç var ve onlar hâlâ çok güçlüler. Monako ve Bakü'de pole pozisyonunda olmak güzeldi ancak bunun bizim gerçek performansımızı yansıttığını düşünmüyorum."

"Yani hâlâ bizden daha güçlü iki araç var ama gelişiyoruz. Gelişiyoruz çünkü araçları daha iyi anlamaya başlıyoruz ve aracı sezonun ilk bölümüne göre maksimize edebiliyoruz. Gelecekte de gelecek olan güncellemelerimiz olacak."

"Genel olarak, bulunduğumuz nokta burası. Dünkü sıralama turlarının ardından burada daha iyi bir tempoya sahip olmayı bekliyorduk." şeklinde yanıt verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images