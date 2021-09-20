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Formula 1 Haberler

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan takımın genç sürücü akademisi üyelerine gelecek için Formula 1 fırsatları bulmakta zorlandığını kabul etti.

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

Ferrari’nin şu anda Haas’ta Mick Schumacher ile kullandığı bir boşluğu var, ancak Alfa Romeo’da bir koltuğa sahip olduğu sözleşme 2022 için değiştirildi. Ferrari bu koltukta 2018’de Charles Leclerc’i, 2019’dan beri ise Antonio Giovinazzi’yi kullandı.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Giovinazzi’yi takımda tutmayı reddetmedi ancak diğer seçeneklere de bakıyor. Ancak 27 yaşındaki sürücü tercih edilmezse koltuksuz kalacak.

Red Bull, Alex Albon’ı Williams’a yerleştirirken; Mercedes destekli Esteban Ocon da Alpine’de yarışıyor. Ferrari ise genç sürücülerinin kariyer basamaklarını belirlerken sıkıntı yaşıyor.

Bu sezon Robert Kubica ile beraber Alfa Romeo’da yedek sürücü görevini üstlenen Callum Ilott, şimdiden IndyCar’da alternatif bir rota izlemeye başladı.

Ancak şu an F2’de üçüncü sırada yer alan Robert Shwartzman ve on dördüncü sırada yer alan Marcus Armstrong için bir şans yok gibi görünüyor.

Ancak olumlu bir durum ise, gelecek sene tüm takımların bazı hafta sonlarında ilk antrenman seansında genç sürücülere sürüş şansı vermek zorunda kalacak olması.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: FIA Pool

Motorsport.com’a konuşan Binotto, “F1 koltuğu için çok az fırsat olması üzücü.”

“Ve çok fazla alternatif yok. Bir sürücü gerçekten çok güçlüyse, bir şekilde bir fırsat buluyor. Ancak bu konuda yardımcı olmalıyız.”

“Ferrari olarak elbette genç sürücüleri desteklemeye çalışıyoruz. Kendi sürücü akademimiz var, onlara F1 aracı sürmeleri için elimizden geldiği kadar fırsat veriyoruz.”

“Bundan dolayı F1’de fırsat yaratmaya çalışmak önemli. Bu yüzden F1 ve FIA ile yapılan görüşmeler önemli.”

“Genç sürücüler için fazladan seanslar, testler ve yarış hafta sonlarına katılma şansları konusunda takımlar, F1 ve FIA arasında tartışmalar yapılıyor.”

“Bu kesinlikle, yapılması gereken önemli bir tartışma. Ve sonuç olarak, genç sürücüleri araçlarımızda desteklememiz gerekiyor.” dedi.

Shwartzman için ise Binotto, “Öncelikle şampiyonanın sonucunu beklememiz ve buna odaklanmamız gerek. Onun için şimdiye kadar kolay bir sezon olmadı.”

“Ancak çok odaklanmış durumda ve iyi bir şekilde sezonu bitirmeye çalışıyor. Dikkatini dağıtmak istemiyoruz ve odaklı kalması, sezonun sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapması konusunda onu cesaretlendirmeye çalışacağız.” dedi.

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