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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Gelişmemiz vakit alacak, sabretmeliyiz"

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Binotto: "Gelişmemiz vakit alacak, sabretmeliyiz"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari patronu Mattia Binotto, Formula 1 takımının yeniden kazanmasının yıllar alacağını ve bunun için sabretmeleri gerektiğini söyledi.

İtalyan ekip geçtiğimiz hafta sonu, motor gücü eksikliği ve lastik problemleri yaşadığı Belçika Grand Prix'sinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, Q3'e kalmayı başaramadılar ve ikisi de yarıştan puanla ayrılamadı.

Takım, Spa'da neden bu kadar yavaş olduğunu anlamak için cevaplar arıyor ve Binotto, yeniden öne çıkmalarının vakit alacağını belirtti.

"Ne kadar vakit alacak? Tüm galibiyet dönemlerine bakarsanız, her zaman uzun yıllar aldığını düşünüyorum. F1'de hiçbir şeyi hızlıca değiştiremezsiniz. Sabır ve istikrar gerekli."

Ferrari'nin bu sezonki aracında büyük bir adım atma umudu yok. Çünkü koronavirüs sonrası maliyetlerin düşürülmesi amacıyla önlemler alındı ve bundan ötürü hem araç hem de motor tarafında pek çok parça donduruldu.

Bunun farkında olan Binotto, takımın önceliğinin 2022 aracı olduğunu belirtti.

"Motor bu sezon dondurulmuş vaziyette, bu yüzden yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Önümüzdeki sezon için geliştiriyoruz ve şu anda dynoda iyi şekilde ilerliyor."

"Araçta bazı kısıtlamalar var, peki bizim planımız ne? Ana plan gelecek sezonlara odaklanmak. Sadece 2021'e değil, aynı zamanda 2022'ye de odaklanıyoruz."

"Gelecek sezon başarılı olmak için bugünkü zayıflıkları anlamaya çalışmamız ve bunları çözdüğümüzden emin olmamız gerekiyor."

Belçika Grand Prix'sinden sonra konuşan Binotto, Ferrari'nin bu sezon zorlanmasının temel sebebinin motor gücünün düşüşü ve aracın zayıflıklarının ortaya çıkışı olduğunu belirtti.

"Aslında güç kaybetmiş bir aracımız var. Tıpkı tüm motor üreticilerinin kaybettiği gibi. Ama biz diğerlerinden daha fazla zaman kaybettik."

“Geçen yıl motor kısmen aracın sınırlarını telafi ediyordu, ancak bu yıl artık durum böyle değil. Aracın sınırları ortaya çıkıyor. Bu noktada gelişmemiz gerektiği ortada."

 
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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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