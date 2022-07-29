Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hamilton: "Mercedes'in gidecek çok yolu var" Sonraki / Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Binotto: "Fransa'dan sonra takım içerisindeki ruh hali iyi değildi"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Fransa'da yaşananlar sonrası durumun kendileri için pek iyi olmadığını kabul ediyor.

Ekleyen:
, Editör
Binotto: "Fransa'dan sonra takım içerisindeki ruh hali iyi değildi"
Haberi dinle

Ferrari pilotu Charles Leclerc son yarış Fransa Grand Prix'sinde lider giderken aracının kontrolünü kaybetmiş ve kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

Bu, Ferrari'nin her iki şampiyonada da Red Bull'un iyice geri düşmesine yol açtı.

Takım patronu Mattia Binotto, Fransa GP sonrası yapılan toplantılarda, takım içerisindeki ruh halinin çok iyi olmadığını kabul etti.

Binotto şöyle konuştu: "Paul Ricard'daki yarışın ardından yaptığımız brifing kolay değildi."

"Ruh hali gerçekten iyi değildi. Sonra Charles evine gitti ve orada birkaç gün dinlenip, Macaristan'a odaklanmaya çalıştı."

"Sonrasında iyi bir ruh hali içinde döndü ve Macaristan'da başarılı olmak istiyor."

"Paul Ricard'da olanlar zaten geride kaldı. Bu sayfayı artık çevirdik. Charles çok formda, hızlı ve kazanabilir."

Binotto artık hata yapma lüksleri olmadığının da farkında.

"Artık daha fazla hatayı göze alamayız. Red Bull da hata yapmamalı, bu yüzden herkes risk altında."

"Şimdi adım adım, yarış yarış ilerleyeceğiz ve odaklanmayı sürdüreceğiz. Red Bull'la mücadele edip, sezon sonuna kadarki her yarışı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Odaklandığımız şey tam olarak bu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Mercedes'in gidecek çok yolu var"
Önceki haber

Hamilton: "Mercedes'in gidecek çok yolu var"
Sonraki haber

Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!

Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek önemli olacak" Macaristan GP
Formula 1

Leclerc: "Sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek önemli olacak"

Ocon: "Yağmur işleri karıştıracak" Macaristan GP
Formula 1

Ocon: "Yağmur işleri karıştıracak"

Alonso: "McLaren'ın performansı endişe verici" Macaristan GP
Formula 1

Alonso: "McLaren'ın performansı endişe verici"

Son Haberler

Alfa Romeo CEO'su: "Sauber ile olan anlaşmamızı 2023 sonuna kadar uzatık"
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo CEO'su: "Sauber ile olan anlaşmamızı 2023 sonuna kadar uzatık"

Alfa Romeo CEO, Sauber ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını 2023 sezonunun sonuna kadar uzattıklarını açıkladı

Leclerc: "Sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek önemli olacak"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Sıralama turlarında lastikleri doğru aralığa getirmek önemli olacak"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, zorlu şartlarda lastikleri en iyi aralığa getirip, onlardan en iyi verimi almanın çok önemli olacağını söyledi.

Ocon: "Yağmur işleri karıştıracak"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Yağmur işleri karıştıracak"

Esteban Ocon, eğer ıslak zeminde geçerse, sıralama turlarında sürprizler olabileceği görüşünde.

Alonso: "McLaren'ın performansı endişe verici"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "McLaren'ın performansı endişe verici"

Alpine pilotu Fernando Alonso, Macaristan'daki ilk günün ardından McLaren'ın performansının kendileri için endişe verici olduğunu kabul etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.