Binotto: "Fransa'dan sonra takım içerisindeki ruh hali iyi değildi"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc son yarış Fransa Grand Prix'sinde lider giderken aracının kontrolünü kaybetmiş ve kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

Bu, Ferrari'nin her iki şampiyonada da Red Bull'un iyice geri düşmesine yol açtı.

Takım patronu Mattia Binotto, Fransa GP sonrası yapılan toplantılarda, takım içerisindeki ruh halinin çok iyi olmadığını kabul etti.

Binotto şöyle konuştu: "Paul Ricard'daki yarışın ardından yaptığımız brifing kolay değildi."

"Ruh hali gerçekten iyi değildi. Sonra Charles evine gitti ve orada birkaç gün dinlenip, Macaristan'a odaklanmaya çalıştı."

"Sonrasında iyi bir ruh hali içinde döndü ve Macaristan'da başarılı olmak istiyor."

"Paul Ricard'da olanlar zaten geride kaldı. Bu sayfayı artık çevirdik. Charles çok formda, hızlı ve kazanabilir."

Binotto artık hata yapma lüksleri olmadığının da farkında.

"Artık daha fazla hatayı göze alamayız. Red Bull da hata yapmamalı, bu yüzden herkes risk altında."

"Şimdi adım adım, yarış yarış ilerleyeceğiz ve odaklanmayı sürdüreceğiz. Red Bull'la mücadele edip, sezon sonuna kadarki her yarışı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Odaklandığımız şey tam olarak bu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images