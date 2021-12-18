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Formula 1 Haberler

Binotto: "Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosuna sahibiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mattia Binotto, Carlos Sainz'ın bu yıl yaptıklarını övdü ve İspanyol pilotun gelişiyle birlikte artık en iyi sürücü kadrosunun kendilerinde olduğunu belirtti.

Binotto: "Formula 1'deki en iyi sürücü kadrosuna sahibiz"

Sainz, geçen yıl yaptığı iki yıllık anlaşma kapsamında bu yıl Sebastian Vettel'in Ferrari'deki yerini aldı ve takımla ilk yılında güçlü bir performans sergilerken, dört podyum aldığı yılı şampiyona beşincisi olarak tamamladı.

Sainz, takım arkadaşları olarak birlikte yarıştıkları ilk yılda Charles Leclerc'i geride bırakmayı başardı ve Ferrari'nin takımlar şampiyonasında McLaren'ı geçip, üçüncü olmasına yardım etti.

Diğer tarafta Leclerc de Monako ve Bakü'de pole pozisyonu alırken, Silverstone'da galibiyeti son turlarda kaybetti.

Ferrari takım patronu Binotto, Sainz'ın bu yıl ortaya koyduğu performansı övdü ve şu anda en iyi sürücü kadrosuna sahip olduklarına dikkat çekti.

Binotto, "Carlos ile kontrat imzaladığımız vakit amacımız, iyi, tutarlı ve takım için düzenli olarak puanlar kazanabilecek yetenekte olan iki başarılı sürücüye sahip olmaktı."

"Bence bu sezon tam olarak buna sahiptik.  Bu yüzden her ikisiyle de gurur duyuyorum. Birçok kez söylediğim gibi, Formula'daki en iyi kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve Carlos'un bu sezon yaptıklarından oldukça memnunum."

"Onun Ferrari ile ilk sezonu basit ve kolay değildi. Fakat kendisiyle anlaştık çünkü onun iyi, tutarlı ve her zaman iyi puanlar alabilen bir sürücü olduğunu biliyorduk. Aynı zaman çok da iyi bir öğrenci."

"Sezon boyunca kendini geliştirdi ve sezon sonundaki performansının tüm sezonun en iyisi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ayrıca Binotto, gelecek yıl kazanabilecek bir konuma gelmeleri gerektiği konusunda netti.

“Gelecek yıl daha iyisini yapmalıyız ve bazı yarışları kazanabileceğimizi göstermeliyiz. Bu yıl bir tane bile kazanamadık. Benim için 2022'de rekabetçi olmak demek, bazı yarışlarda en iyi pozisyon için rekabet etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Neler olacağını söylemek zor çünkü hepimiz temiz bir sayfa ile başlıyoruz ve neler olacağını bilmeden çalışıyoruz. Başkalarının ne yaptığını bilmeden, sadece kendimize bakmak zorundayız. Takımın iyi şekilde çalıştığını düşünüyorum ancak diğerlerinin de çok güçlü olduğunu biliyoruz."

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Ferrari

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