Binotto, "FIA ile anlaşmamız gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var"

Bu seneki kış testlerinin bittiği saatlerde FIA, Ferrari ile 2019 F1 motoruna dair "özel bir anlaşma" yaptığını duyurmuştu.

Bu duyuru, pek dikkat çekmemesi için tam olarak kış testlerinin bittiği dakikalarda açıklansa da istenen şey olmadı ve konu uzun süre gündemde kaldı.

Diğer takımlar bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak FIA'nın anlaşmanın detaylarını açıklamasını istedi.

Ancak FIA'dan yapılan açıklamada, Ferrari'nin tam olarak kuralları ihlal ettiğinin kanıtlamaması nedeniyle kurallarda yer alan "özel anlaşma" çözümünü kullandıkları ve anlaşmanın içeriğini sadece Ferrari'nin istemesi halinde açıklayabileceklerini belirtti.

Binotto, Sky Italia'daki röportajında özel anlaşma mevzusuna da değindi ve motorlarının yasal olduğunu savunma konusu nedeniyle çok fazla çaba harcadıklarını fark ettikleri için geleceğe bakmak adına böyle bir anlaşmayı kabul ettiklerini söyledi.

Binotto, "Geçen sene rakiplerimizden hiçbirisi bizi protesto etmedi. Ancak geçen senenin sonuna doğru FIA araştırmalarına devam etmek istedi. Bu incelemeler ve analizler her iki tarafın da çok fazla enerji harcamasına neden oluyordu. 2020 sezonu için aracımızı geliştirmemiz gerekirken, bunun için zaman harcıyorduk. Bu yüzden basit bir anlaşmaya vardık. Artık geleceğe odaklanmalıydık. Olası gri alanlarda onlara gerekli açıklamalar yaparak anlamalarına yardımcı olduk."

"Anlaşma gizli çünkü bu anlaşma gizli olması için var. Herkese motorumuzu mu göstermeliydik? Formula 1'de kimsenin böyle bir şey yaptığını ve gelecekte yapacağını düşünmüyorum. 2019'da yeni direktifler gelene kadar gri alanlar açıktı ve bizim yardımımız sayesinde kapanmış oldu. Bu direktiflerin tüm motorlar üzerinde etkisi olsa da en çok bizi etkiledi." dedi.

Ferrari motorunun çokça tartışıldığı dönemde, Binotto ile Mercedes'in takım patronu Toto Wolff arası da önceki dönemlere göre gerildi. Wolff, özellikle bu sene başında Ferrari'nin gerilemesinin ardından birçok kez Binotto'yu hedef alan açıklamalar yapmaktan kaçınmadı.

Wolff hakkında konuşan Binotto, "Birbirimizden nefret ediyor muyuz? Sportif açıdan konuşmamız gerek. O bu sporda yer alıyor ve yıllardır kazanan ana rakibim. Ancak arada nefret değil, saygı var. Onu yenme tutkusu var ancak sadece Toto ve Mercedes'i yenmek istemiyoruz, aynı zamanda Ferrari'yi hak ettiği yere döndürmek istiyoruz."

"Onlar harika insanlardan oluşan bir grup. Biz zor bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden gerilimin artması çok kolay. Kolay bir şekilde birilerini işaret edebiliriz. Ancak bunun yerine bütün bir takım olarak tek bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz."

"Bu spora ve geleceğine inanıyoruz. Spor olarak geçirdiğimiz zor bir döneme ve COVID döneminde yaşadığımız sıkıntılara rağmen, Ferrari olarak gelecek için sabırsızlanmamızı sağlayan güçlü temellere sahibiz." dedi.