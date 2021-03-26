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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari'yiz diye hemen zafer sözü vermek adil değil"

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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, motor tarafında farkı azalttıklarını ancak henüz diğer üreticileri yakalayamadıklarını dile getirdi. Binotto, sırf Ferrari oldukları için galibiyet sözleri veremeyeceğini de ekledi.

Binotto: "Ferrari'yiz diye hemen zafer sözü vermek adil değil"

Ferrari, zorlu 2020 sezonunda bir galibiyet dahi alamadı ve 2016'dan sonra ilk kez bir sezonu galibiyetsiz şekilde tamamladı.

Bu yılki araç, temelde SF1000'in gelişmiş hali olacağı için, takım beklentileri mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyor.

Binotto, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Aradaki farkı mümkün olan en iyi şekilde kapatamadığımızın farkındayız. Çünkü araç büyük ölçüde geçen yıl kullandığımızla aynı kaldı."

"Buna rağmen insanların, sırf Ferrari olduğumuz için hâlâ zafer açıklamaları yapmamız gerektiğini söylediğini duyuyorum. Bence bunu yapmak adil veya dürüstçe olmaz."

"Kendi açımızdan, kaydettiğimiz ilerlemenin gerçek olduğunu ve yeniden hak ettiğimiz pozisyonlara geri dönebilecek yeteneğe sahip olduğumuzu göstereceğiz. Bunun sözünü verebilirim."

Binotto, yeni güç ünitesinin daha iyi olduğunu ancak farkın tamamen kapanmadığına dikkat çekti.

"Yeni motorla beraber, diğer üreticilerle olan fark azaldı ancak tamamen kapanmadı. Gelecek yılki ünitenin 2024'ün sonuna kadar kullanılacağını ve diğerlerinin de boş oturmayacağını göz önünde bulundurarak, 2022 yılı için bu üniteyi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

"Ayrıca gelecek yıldan itibaren performans üzerinde büyük bir etkisi olabilecek faktörlerden biri de yeni yakıt olacak. Yeni sezonda %10 etanol içeren çevre dostu yeni bir yakıt kullanmak zorunda olacağız, bunu da hesaba katmamız gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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