Binotto: "Ferrari'ye katabileceğim çok şey vardı"

Ferrari'ye 1995 yılında motor mühendisi olarak katılan Mattia Binotto, yıllar içinde kademeli olarak yükselerek 2019 yılında takım patronu görevine getirilmiş ve Maurizio Arrivabene'nin yerini almıştı.

İtalyan yönetici, Scuderia Ferrari'deki takım patronluğu döneminde dört sezon görev yaptı. Bu süreçte yaşanan inişli çıkışlı performansların ardından John Elkann, 2022 sezonu sonunda Binotto ile yolları ayırma kararı almış ve yerine Frederic Vasseur getirilmişti.

Binotto yönetiminde Ferrari, 2022 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmış; ilk üç yarışın ikisini kazanarak şampiyonluk için umut vermişti. Ancak sezonun ilerleyen bölümünde Red Bull’un sürekli gelişen güncellemeleri karşısında tempo kaybeden Ferrari, şampiyonluk mücadelesinden erken kopmuştu.

Mattia Binotto, Audi F1 Team Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Bu başarısızlık sonrası Binotto görevden alınmıştı.

Günümüzde Audi F1 projesinin takım patronu olarak görev yapan Binotto, La Stampa’ya verdiği röportajda Ferrari dönemine dair şu ifadeleri kullandı: "En büyük hayal kırıklığım mı? Bir noktada yollarımızın ayrılması oldu. Bence hâlâ takıma katabileceğim bir şeyler vardı."

"Birçok güzel an yaşadım: şirketteki ilk günlerim, 1995’te Jean Alesi’nin Kanada’daki ilk zaferi, Schumacher dönemleri…"

"Ama artık geriye değil, ileriye bakmayı tercih ediyorum."