Binotto, Ferrari'ye gelen eleştirilerle baş etme konusunda zorlandığını kabul ediyor

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Ferrari her ne kadar geçtiğimiz senelere göre 2022'de ilerleme kaydedip her iki şampiyonayı ikinci sırada tamamlamış ve 2018'den bu yana en iyi sezonunu geçirmiş olsa da, hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı.

Ferrari'nin sezona iyi bir şekilde başlamasının ardından dayanıklılık sorunları, strateji ya da pilot hataları gibi bazı durumlarla galibiyete giderken bunu başaramayıp sezon içerisinde gerilemesi, bunda etkili oldu.

2022 sezonunu değerlendiren Binotto, özellikle dışarıdan gelen baskıyı idare etme konusunda zorlandıklarını kabul etti.

Binotto, "Kesinlikle zor bir yıldı çünkü baskıyı idare etmek hiçbir zaman kolay değildir."

"Ve dahası, (gelen bu baskılar karşısında) takımın işine odaklanmış bir şekilde kalmasını sağlamalıydım."

"Eleştiriler takımın odağını bozan şeylerdi ve takımın odaklanmış bir şekilde kalmasını sağlamak hiç kolay olmadı. Zordu ancak bunun gelecekte beni daha da güçlü kılacağını düşünüyorum."

"Sadece kendimize güvenmemiz gerektiğini biliyorum. Bu sezonki en önemli ders buydu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Ferrari'nin yaşadığı sıkıntıların ardından spekülasyonların merkezinde yer alan isim Binotto olmuştu. Abu Dhabi GP'den önce çıkan iddialar, Binotto'nun takımdan gönderileceği ve kış döneminde takımın başına, Alfa Romeo'nun takım patronu Frederic Vasseur'un getirileceği yönündeydi. Ancak bu iddialar Ferrari tarafından reddedildi.

Takım 2022 sezonu içerisinde bazı sıkıntılar yaşasa da, Ferrari son senelerde ileri yönde ilerleme kaydetti ve bu gelişmenin kalbinde yer alan isimler, takım içerisindeki güçlü ruhun korunması gerektiğini düşünüyorlar.

Takımın yıldız pilotu Charles Leclerc, takım olarak zirvede olmak için son adımı atmaya odaklandıklarını söyledi.

Leclerc, "Açıkçası sezonun sonuna yaklaşırken, her zaman etrafımızda bir şeyler söylenir. Ancak takım olarak kendi işimize odaklanmalı ve takım olarak yaşadığımız her şeyden maksimumu almaya çalışmalıyız."

"İnsanlar geçen seneden bu seneye geçerken ne kadar büyük attığımızı unutma eğiliminde oluyorlar. Kesinlikle atmamız gereken bir adım daha var ancak birlikte bunu yapabileceğimizden eminim." dedi.

Binotto'nun kendisi de Ferrari'nin 2023'te daha iyi iş yapması gerektiğini kabul etti ve bunun için kilit noktanın daha dayanıklı ve daha hızlı bir araç üretmek olduğunu söyledi.

2022'ye baktıklarında hangi alanda gelişmeleri gerektiği sorulduğunda Binotto, "Tek bir alan yok çünkü günün sonunda iniş ve çıkışlar farklı alanlardan geliyor."

"İlk başta dayanıklılık var. Bunu en büyük öncelik olarak söyleyebilirim çünkü kazanmanız için, dayanıklı olmanız gerek. Bu sezon pek öyle olamadık."

"İkincisi aracın hızı çünkü her ne kadar sıralamalarda çok rekabetçi olsak da, yarışın kendisinde her zaman öyle olmadı. Yarış performansında, ister lastik aşınması isterse saf performans olsun, daha iyi pozisyonlar için savaşabilme konusunda yeterli değildik."

"Gelişmemiz gereken iki alan bu. Hızlı ve dayanıklı bir aracınız varsa, stratejide ya da pit stopta hata yapsanız bile, hızlı ve dayanıklı olan aracınızla her zaman o kaybı telafi edebilirsiniz."

"Bu yüzden bu alanda çabalamalıyız ve bunu yaparken de evet, strateji tarafında, yarış hafta sonunda farklı kararlar alabileceğimizi bilmeliyiz. Bu alanı da tabii ki inceleyip gelişeceğiz." dedi.