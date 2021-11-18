Binotto: "Ferrari'nin yakaladığı momentum, 2022 için çok önemli"

Ferrari şu anda takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelesi veriyor ve bitime üç yarış kala, İngiliz ekibin 31,5 puan önündeler.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2022'de tamamen yeni araçlara geçileceği için bu yıl kaydedilen gelişimin bu anlamda bir etkisi olmayacağını kabul etse de, bir dizi faktör için son derece değerli olduğu görüşünde.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, mevcut formun 2022 için bir değeri olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Bunların birbirleriyle oldukça alakalı olduğunu düşünüyorum."

"Bu özellikle yarış yönetimi anlamında öyle ama aynı zamanda, ekibimiz için yeni bir sürücü olan Carlos'un [Sainz] aracımıza ve takım çalışmasına alışması için de öyle."

"Stratejimiz, lastiklerle çalışma şeklimiz, sürücülerle birlikte geliştirdiğimiz tüm modeller üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda yarış yönetimi anlamında yıl boyunca her yarış ilerleme kaydettik ve bu kesinlikle gelecek sezon için faydalı olacak."

"Bu sadece yarış yönetimiyle ilgili de değil, aynı zamanda tüm ekibin çalışma şekliyle de ilgili. Bu önemli ve bu konuda 2022 için doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum."

"Araç kesinlikle farklı, ancak sahip olduğumuz hedefler ve şu an sahip olduğumuza kıyasla simülatörde yaptığımız şeyler bu sürecin bir parçası. Mühendisler, insanlar ve sürücüler arasındaki etkileşim de öyle."

"Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ve sezon boyunca ilerleme kaydetmeyi başardık."

Ferrari'nin güç ünitesi tarafında attığı son adım, takımlar şampiyonasında McLaren'ı geçmelerine yardımcı olsa da Binotto, önümüzdeki yarışlarda bazı zorlu zorluklarla karşılaşabileceklerini düşünüyor.

"Bana göre yarışların her biri farklı olabilir. Şimdi daha önce hiç yarışmadığımız Katar'a gidiyoruz. Orada çok fazla viraj var, bu yüzden lastik aşınması açısından yine zorluklarla karşıya karşıya kalabiliriz."

"Kendimizi buna çok iyi hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Katar'ın öncesine kıyasla farklı bir tablo sunabileceğini düşünüyorum."

"Önemli olan 31.5 puanlık bir avantajımızın olması. Fakat her yarışta benzer performans seviyeleriyle tekrar başlıyoruz ve önde kalabileceğimizi kanıtlamak bizim elimizde."