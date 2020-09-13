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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"

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Binotto: "Ferrari'nin sorunu derin; basit güncellemelerle çözülemez"
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takım olarak yaşadıkları sorunların derinlerde olduğunu, araca ekleyecekleri birkaç kanatla sıkıntıyı aşamayacaklarını söyledi.

Ferrari, bugün gerçekleştirilen Toskana GP'de Formula 1 tarihindeki 1000. yarışını kutladı.

İtalyan ekip 1000. yarışı nedeniyle gurur duyuyor olsa da, pist üstünde aldığı sonuçlar pek öyle değildi.

Charles Leclerc ve Sebastian Vettel, 12 aracın tamamladığı yarışta ancak 9 ve 10. olabildiler. Leclerc, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in 5 sn cezasıyla 8. olabildi.

Yarıştan sonra Binotto'nun katıldığı basın toplantısında aşağıdaki sorular soruldu ve cevaplandı.

 

 

Binotto, Leclerc Ferrari'nin durumu iyileştirebilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Nasıl cevap vereceksiniz?

Leclerc, bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledi ve bunda haklı. Bunlar bizi mutlu eden türde yarışlar değil. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün tabii ki yarış performansımız iyi değildi. Charles dün sıralamalarda iyi bir tur attı ancak bugün birkaç tur sonra performansı kaybettik. Belli konularda eksiğimiz var, sonucu bu.

Bugünkü yarışın ardından SF1000'in yaşadığı sorunları nasıl açıklayacaksınız?

Şu an için teknik bir açıklamamız yok. Lastiklerde bariz bir bozulma var. Bence bu projenin içinden çıkması pek mümkün olmayan zorluğu beraberinde getiriyor. Birkaç geliştirme, ekleme vb. yapmamız durumu iyileştirmez. En azından şu an ile sezonun sonuna kadar olan arada daha derine inerek ilerleme kaydetmemiz lazım." 

Leclerc, yakında bazı güncellemelerin geleceğini söyledi...

Gelecek yarıştan itibaren bazı küçük güncellemelerimiz olacak ancak bunlar çok büyük fark yaratacak haberler değil. Bizim aracımızda yaşadığımız tarzda sorunları çözmek, uzun zaman alır. Sıkı çalışıyoruz. Hem fabrikada, hem de rüzgar tünelinde araçtaki temel sorunları hem bu sene, hem de gelecek sene için çözmek için zorluyoruz. Gelecek yarıştan itibaren bazı küçük güncellemeler olacak ancak bunlar durumu düzeltmesini umduğumuz tarzda büyük şeyler değil.

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Romain Grosjean, Haas VF-20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Romain Grosjean, Haas VF-20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
1/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20
2/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pits

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, in the pits
3/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, and George Russell, Williams FW43

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, and George Russell, Williams FW43
4/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
5/13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, lm

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, lm
6/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Romain Grosjean, Haas VF-20
7/13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
8/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Romain Grosjean, Haas VF-20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
9/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
10/13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000
11/13

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, in the pits
12/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop
13/13

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, güncellemeleri getirirken neden bu kadar gecikti? Rakip takımlar son yarışlarda gelişmeyi başardılar.

Rakiplerimizin durumu bizimkinden farklı. Onlar, bizim sezon başında yaptığımız ve yine yapacağımız gibi küçük güncellemeler getirdiler ancak tekrarlamam gerekirse, bizim sorunlarımız temelde. Bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var.

Bu hafta sonundan çıkarabileceğiniz olumlu şeyler nelerdi? Pilotların başardıklarından memnun kaldınız mı?

Bu hafta sonunun olumlu haberi Charles'ın sıralama turuydu. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ancak size bir süredir söylediğim zorlukları yaşadılar. Onlar da bu takımın bir parçası. Bu durumdan birlikte kurtulmalıyız.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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