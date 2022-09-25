Binotto: "Ferrari'nin Schumacher dönemindeki kazanma zihniyetine ihtiyacı var"

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Ferrari, 1999-2004 yılları arasında Michael Schumacher önderliğinde altı takımlar ve beş pilotlar şampiyonluğu elde etmeyi başarmıştı.

Schumacher'in ayrılığından bu yana Ferrari, sadece 2007 yılında Kimi Raikkonen'le şampiyon olabildi ve o günden bu yana şampiyonluk hasreti içerisindeler.

Charles Leclerc, sezona harika başlamasının ardından bu talihsiz seriye son verecek gibi görünüyordu ancak geride kalan son yarışların ardından iki şampiyonada birden havlu atmak üzereler.

Schumacher, F1'de bulunduğu süre zarfında liderliği ve etrafında harika bir takım kurmasıyla ünlüydü. Alman pilotun kazanma mentalitesi, Ferrari'nin en önemli itici gücüydü ve Mattia Binotto'ya göre takım şu anda tam olarak buna ihtiyaç duyuyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, Ferrari'nin zirveye ulaşmaya çalışırken hangi noktada geride kaldığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Schumacher'in 1996'daki ilk zaferini hatırlıyorum. Bu benim de ilk zaferimdi ve marşı duyduğumda Ferrari olmanın ne demek olduğunu anlamıştım."

"Bence Schumacher döneminde var olan ve her zaferin ardından takımı daha da iyisini yapmaya iten o kazanma zihniyeti eksik."

Binotto, takımın yerinde sayamayacağını ve daha büyük adımlara ihtiyacı olduğunun farkında.

Binotto, "Artık ödevinizi iyi yapmak yeterli değil. Kazanmak için gelişmeye devam etmelisiniz ve bunu yapmak için %130 olmasa da %120'mizi vermeliyiz."

"Ardımızda çok zor sezonlar bıraktık, 2020'de altıncı olduk. Bu yıllar bizi etkileyen yıllardı çünkü baskı ve eleştirilere maruz kaldık. Bunlar bizi bir bakıma şekillendirdi."

"Yeniden rekabetçi olacağımıza söz verdik ve bu sözümüzü tuttuk fakat iyi bir araca ve sürücülere sahip olmak ile her türlü şartta en iyisini yapma yeteneği açısından, hâlâ atmamız gereken adımlar var." dedi.