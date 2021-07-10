Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Avusturya’da arka arkaya yapılan iki yarış ardından, Ferrari ile şampiyonadaki ana rakipleri McLaren’ın arasındaki puan farkı biraz daha açıldı.

Yarış hızlarından memnun olduklarını belirten Ferrari pilotları pist üstü pozisyon açısından ilerleme kaydetse de Red Bull Ring’de Lando Norris’e kıyasla geride kaldılar. Hatta eski takım arkadaşı Carlos Sainz, Britanyalı pilotu yenmenin “imkansız” olduğunu dile getirdi.

Fakat Binotto, şu anda Maranello merkezli ekibin tamamen 2022’ye odaklandığını ve Scuderia için ana planın, sezonun geri kalanı boyunca yeni nesil araçlara geçilmeden önce olabildiğince gelişim göstermek olduğunu belirtti.

Corriere dello Sport’a verdiği demeçte Binotto, “Aracımız, Bahreyn’dekiyle aynı durumda. Önceliğimiz üçüncülük değil, önemli olan şey takım olarak olabildiğince gelişmek ve ilerleme kaydetmek.”

“Önümüzdeki sezona odaklanıyoruz. Şu anda ise McLaren’a kıyasla düzlüklerdeki hız eksikliğimizin bedelini ödüyoruz ama onlardan daha iyi performans gösterdiğimiz pistler de oldu."

"Avusturya’nın onlara daha uygun olduğunu biliyorduk, sonuç olarak iki yarışın ardından aradaki fark sadece 3 puan daha açıldı.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 1 Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, bu sezonki araçlarını geliştirmeyecek olsa da Binotto, takımının sezonun geri kalanında da başarılı olma şansı olduğunu vurguladı.

SF21’in performansı yarıştan yarışa oldukça değişim gösterdi. Bu nedenle, takım patronu bazı yarışlarda gridin ön tarafında olacaklarına inanıyor.

Binotto, “Önümüzdeki yıla odaklandık, zayıf noktalarımızı biliyoruz. Düzlüklerde rakiplerimize, özellikle de McLaren’a karşı geride kaldığımızın farkındayız. Aynı şey güç ünitesi konusunda da geçerli.”

“Ancak yine de onlara karşı iyi bir sezon çıkarabiliriz. Örneğin Monako veya Bakü gibi performansımızın [McLaren’a kıyasla] daha iyi olduğu pistler oldu. Bu yarıştığımız piste bağlı.”

“Bizim için daha iyi olacak yarışlar da olacak, onlar için daha iyi olacak yarışlar da. Daha önce de dediğim gibi önceliğimiz üçüncülük değil, hedefimiz gelişmeye devam etmek ve kendi zayıflıklarımızı tespit etmek olacak.” ifadelerini kullandı.