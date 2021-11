Binotto, Ferrari'nin Meksika'da daha güçlü olmasını beklemiş

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, pazar günü Meksika'da gerçekleştirilen yarışı sırasıyla beşinci ve altıncı sırada bitirerek, Ferrari'yi şampiyonada McLaren'ın 13.5 önünde üçüncü sıraya taşıdılar.

Ferrari, McLaren'ın Eylül ayında Monza'da duble yapmasının ardından üçüncülük savaşında gerideydi. Ancak aldıkları peş peşe iyi sonuçların ardından durumu tersine çevirmeyi başardılar ve artık ön taraftalar.

Fakat takım patronu Mattia Binotto, yarışın ardından yaptığı açıklamada, Mercedes ve Red Bull'un gerisinde kalıp, dördüncülük savaşında Pierre Gasly'e geçilmelerinin ardından Ferrari'nin Meksika'da daha iyi performans göstermesini beklediğini söylüyor.

Binotto, Meksika'daki yarıştan sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Performans anlamında daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi ummuştuk."

"Yine de genel takım sonucuna baktığımızda, bugün harika bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum."

"İki pilotumuz gayet iyi bir işbirliği yaptılar. Takım stratejisi anlamında Gasly'i yakalamak için elimizden gelen her şeyi denedik fakat bunu yapmayı başaramadık."

"Bitime dört yarış kala şampiyonada, McLaren'ın 13.5 puan önünde üçüncü sıradayız. Bu yüzden aradaki savaşın hâlâ çok yakın olacağını düşünüyorum."

"McLaren geçen hafta sonu da çok zorlandı. Şimdi bu hafta sonu Brezilya'da neler olacağını göreceğiz. Umarım bugün gördüğümüz şeyleri bir adım öteye taşıyabiliriz." dedi.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Meksika'da, rakım son derece yüksek olduğu için takımlar, yüksek yere basma gücü paketlerini kullanmak zorunda kaldılar. Ferrari bu paketle Monako'da pole pozisyonunu almış ve güçlü bir performans sergilemişti.

Fakat Binotto, Meksika GP hafta sonunda Mercedes ve Red Bull'la aralarındaki farkın, önceki yarışlara göre daha da arttığını düşünüyor.

Binotto, "Son yarışlara baktığımızda, en iyi takımlara bu yarışa kıyasla daha yakın bir tempomuz olduğunu düşünüyorum."

"Bugün belli noktalarda fark, tur başına 0.9 saniyeydi. Bu yüzden bugün, en iyi araçlara kıyasla zaman farkı anlamında biraz geride kaldık."

"Doğruyu söylemek gerekirse, bir şekilde güç ünitesinin daha az önemli olduğu çünkü pistin, güce karşı daha az duyarlı olduğu Meksika'ya gelirken, göreceli olarak daha iyi performans göstermemizi umuyordum, ki durum böyle değildi."

"Sıralama turlarında performans anlamında biraz zorluk çektik. Bugün de en iyi isimlere kıyasla zorluk çektik. Bence Gasly'nin önde olması da bir başka gösterge."

"Bugün kesinlikle çok iyi bir iş çıkardı, Gasly ve AlphaTauri hafta sonu boyunca çok iyiydi. Fakat bugün AlphaTauri'nin önünde olmamızı ve en iyilere yakın şekilde finiş görmemizi umuyordum." dedi.

The Ferrari team on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images