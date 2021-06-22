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Binotto: “Ferrari’nin lastik sorunları 2022’ye kadar devam edebilir”

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, lastik aşınması sorununun sezonun sonuna kadar devam edebileceğini düşünüyor.

Binotto: “Ferrari’nin lastik sorunları 2022’ye kadar devam edebilir”

Paul Ricard’daki hafta sonundan puansız ayrılan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, takımın lastik aşınımı sorunundan yakındı.

Ferrari’nin puan barajı içinde finiş görmemesinden faydalanan McLaren ise takımlar şampiyonasında 16 puan farkla öne geçti ancak Binotto, henüz lastiklerle yaşadıkları problemler hakkında bir açıklamaya sahip değil.

Ayrıca, takımın bu sorunun üstesinden gelebilmesi için araçtaki önemli bir parçayı değiştirmeleri gerektiğini belirten takım patronu Binotto, bunun yapılabilmesi pek mümkün görünmediğinden bu durumun, farklı yarışlarda tekrardan ortaya çıkabileceğini kabul etti.

Crash.net’e verdiği demeçte Binotto, “Mevcut araç üzerinde basit bir güncelleme ile bunu geliştirebilir miyiz? Muhtemelen durumu iyileştirebiliriz ancak bunu tamamen çözmek için bazı donanımsal değişiklikler yapmamız gerekir. Örneğin jantları değiştirmeliyiz ancak bunu mevcut kurallar dahilinde yapmamız mümkün değil.” 

“Bulunduğumuz noktada, sorunu tespit edip önümüzdeki sene için düzeltmek daha önemli. Bu süre zarfında ise bu problemle bazı yarışlarda tekrar karşılaşabiliriz ama hepsinde değil.”

“Bu pistlerle ve hava şartlarıyla alakalı olacak. Gelecekte de böyle bir durumla karşılaşmamak adına kendimizi hazırlamalıyız ve bu pistte daha büyük bir sorun yaşayabiliriz.”

“Fakat şu anda bir cevabım yok, sanırım ihtiyacımız olan verileri analiz etmek, bazı şeyleri simülatörde test etmek ve Carlos'un daha önce de belirttiği gibi bu, yapmamız gereken ödevin bir parçası olacak ama şu anda bu soruya bir yanıtım yok."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin bu sezon daha fazla yarışta zorlanabileceğini söylerken Sainz da Fransa'daki hafta sonunda takımın “gerçekten yanlış bir şeyler yaptığını” dile getirdi.

Pirelli, Bakü'deki iki lastik patlaması ardından minimum lastik basıncını artırdı ve bazıları bunu, Ferrari'nin Paul Ricard'daki lastik sorunlarının sebebi olarak gördü. Ancak Binotto, bu yeni düzenlemenin Ferrari'nin performansını hiçbir şekilde etkilemediğinin altını çizdi.

“Bunun herhangi bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Yeni yönetmeliklerle arka lastik basıncı yükseltildi ancak biz ön lastiklerle sorun yaşıyorduk. Bu yüzden onları [lastikleri] çalıştırmak açısından bizim için hiçbir şey değişmedi."

"Cevap oldukça açık bir şekilde, hayır.”

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