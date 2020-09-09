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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Binotto, Ferrari'nin krizde olmadığı konusunda ısrarcı

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Binotto, Ferrari'nin krizde olmadığı konusunda ısrarcı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, takımın kendi evi İtalya GP'de kötü performans ve iki araçla birden yarış dışı kalmasına rağmen hâlâ krizde olmadıklarını söyledi.

Ferrari, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in yarışın daha yarısı bile olmadan yarış dışı kalması nedeniyle kabus gibi bir yarışı geride bıraktı. Bunun dışında hiçbir Ferrari motorlu araç da puan potasına giremedi.

Vettel 6. turda fren sorunuyla yarış dışı kalırken Leclerc dördüncü sırada giderken Parabolica'da kaza yapmıştı.

İtalya GP'nin ardından Ferrari, takımlar şampiyonasında Renault'nun arkasında 6. sıraya gerilemiş oldu.

Binotto, Belçika GP'nin ardından Ferrari'nin krizde olmadığını söylemişti ve İtalya'da bu görüşünü yineledi.

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Binotto, "Son yarışta krizde değildik ve bu yarışta da aynısını doğrulayabilirim."

"Zor bir yarış, özellikle Seb'in dayanıklılık sorunu nedeniyle kötü bir şekilde sonlanmış oldu. Zor hafta sonu için en kötü sondu."

"Ancak bu yarışlardan gelecek için ders çıkararak umutlu bir şekilde bakmamız daha önemlisi. Bu sayede takım daha güçlü olabilir." dedi.

Ferrari, FIA'nın geçen sene sonunda motor konusunda vermiş olduğu teknik direktifin ardından geriledi ve durumu düzeltemedi.

Bu yüzden İtalyan ekibi, motor gücünün önemli olduğu pistlerde zorlanıyor. Binotto, gelecek yarışlarda daha iyi olmalarını umuyor.

 

 

Binotto, "Spa ve Monza'nın bizim için zor geçeceğini, en kötü yarışlar olacağını biliyorduk. Umarım bir sonraki yarışta daha iyi olabiliriz. Günün sonunda aracımız istediğimiz gibi performans sergilemiyor."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, bizim için geleceğe bakmak, araç gelişimini hızlandırmak daha önemli olacak." dedi.

Ferrari, bu hafta sonu Toskana GP'de tarihteki 1000. F1 yarışını kutlayacak.

Binotto, "Bu hafta sonu bir başka fırsatımız daha olacak. Bu bizim için, 1000. yarışımız olacağı için önemli bir yarış olacak."

"Spa ve Monza'ya göre farklı tür bir pist, bu yüzden o tür bir pistte rekabet seviyemizi anlamak önemli olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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