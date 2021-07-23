Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jon Noble
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yaşadıkları lastik sorunlarının büyük bir kısmını çözdüklerini ancak aracın, gerçek hızını gösterebilmesi için temiz havaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Ferrari, 2021 sezonunda geçen yıla kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Charles Leclerc, Monako ve Azerbaycan’da pole pozisyonu kazanarak Scuderria’nın özellikle tek turda iyi bir hıza sahip olduğunu gösterdi.

Fakat pazar günleri genellikle Ferrari, lastik aşınması sorunları yaşıyordu ve rakiplerine karşı hızını koruyamıyordu.

Bu problem yüzünden Fransa Grand Prix’sinden puansız ayrılan takım, Steiermark ve Britanya GP’de şampiyonadaki ana rakipleri McLaren’dan fazla puan topladı. Bu durum, İtalyan ekibin yaşadıkları en büyük sorunun üstesinden geldiğine işaret ediyor.

Silverstone’da Leclerc, ilk turda Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın kazası sonrasında liderliği almış ve yarışın büyük bir kısmında pozisyonunu korumuştu. Fakat 50. turda Mercedes pilotuna geçildi ve 2. sırada finiş gördü. 

Ferrari’nin Britanya Grand Prix’sinde iyileşen performansı hakkında konuşan Binotto, diğer yarışlardan farklı olarak Silverstone’da önlerinde kirli hava olmamasının, bu farkı yarattığını düşünüyor.

Pazar günkü yarış ardından konuşan Binotto, “Avusturya [GP] ile kıyaslarsanız, orada Lando harika bir yarış geçirmiş ve podyuma çıkmıştı.”

“Fakat yarış hızını analiz edersek, Avusturya’da trafikte sıkışıp kalmıştık ve bence, starttan itibaren önde olmak iyi bir performansın anahtarıdır.”

“Burada Charles, önde başladı ve kendi tempomuzu belirleyebildik. Eğer iki pilotumuzu kıyaslayacak olursak, biri araçların arkasında sıkışıp kalmıştı ve diğeri ise temiz havada sürüyordu.”

“Carlos, temiz havadayken Charles’ın temposundaydı. Bu yüzden, bu gerçek hızımız değildi.”

“[İlk turda] önümüzde bulunan Lewis ile Max’in harika bir hızı olduğunu düşünüyorum. Ancak, Fransa’dan sonra büyük bir ilerleme kaydettik ve önemli olan da bu.”

Leclerc'in yarışın büyük kısmında önde olması, takımın hâlâ mücadele ettiği lastik sorunlarını hafifletmeye yardımcı oldu ancak Binotto, Ferrari'ye Paul Ricard'da sorun yaratan ön lastik probleminin büyük oranda üstesinden geldikten sonra trafikte bile SF21'in performansının daha iyi hale geldiğini ekledi.

"Ön lastik sorunları yaşadığımız Fransa'dan sonra takımın yeniden toparlandığını, sorunun üzerinde çalıştığını ve bir şekilde zayıflıkları anlayarak bunu çözmeye çalıştığını düşünüyorum."

"Bu sezonun başında hız konusunda zafiyetimiz vardı ancak son iki yarışta arka arkaya iyi bir tempo yakaladık, bu bizim takım olarak ilerlediğimizi gösteriyor ve bundan çok çok memnunum. Gösterdiğimiz bu gelişme, şu an özellikle sezonun ikinci bölümü için kesinlikle her şeyden daha önemli."

"10 yarıştan sonra, geçen sezonun tamamında kazandığınızdan 17 puan daha fazla topladık. Takım olarak, kesinlikle çok fazla ilerleme kaydettiğimizi gösteriyoruz."

paylaşım
yorumlar
Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Önceki haber

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

1 s
2
Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

11 dk
3
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

1 g
4
World Superbike

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

3 s
5
Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

11 s
Son Haberler
Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”
F1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

11dk
Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
F1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

1 s
Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"
F1

Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"

1 s
Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''
F1

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''

2 s
Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”
F1

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

3 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Daha fazlası
Filip Cleeren
Norris: ''F1 ceza puanları tehlikeli hareketlere verilmeli" Avusturya GP
Formula 1

Norris: ''F1 ceza puanları tehlikeli hareketlere verilmeli"

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş'' Avusturya GP
Formula 1

Perez, Leclerc'le yaşadığı olaylardan sonra ''davranışından dolayı rahat hissetmemiş''

Igora Drive, 2023'te Formula 1'i ağırlamaya başlamadan önce genişletilecek
Formula 1

Igora Drive, 2023'te Formula 1'i ağırlamaya başlamadan önce genişletilecek

Daha fazlası
Scuderia Ferrari
Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı" Britanya GP
Formula 1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli" Britanya GP
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı! Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin
Formula 1 Formula 1

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

Son Haberler

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"
Formula 1 Formula 1

Fittipaldi: "Alonso hâlâ F1'in en iyi pilotlarından biri"

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.