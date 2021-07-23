Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Ferrari, 2021 sezonunda geçen yıla kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Charles Leclerc, Monako ve Azerbaycan’da pole pozisyonu kazanarak Scuderria’nın özellikle tek turda iyi bir hıza sahip olduğunu gösterdi.

Fakat pazar günleri genellikle Ferrari, lastik aşınması sorunları yaşıyordu ve rakiplerine karşı hızını koruyamıyordu.

Bu problem yüzünden Fransa Grand Prix’sinden puansız ayrılan takım, Steiermark ve Britanya GP’de şampiyonadaki ana rakipleri McLaren’dan fazla puan topladı. Bu durum, İtalyan ekibin yaşadıkları en büyük sorunun üstesinden geldiğine işaret ediyor.

Silverstone’da Leclerc, ilk turda Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın kazası sonrasında liderliği almış ve yarışın büyük bir kısmında pozisyonunu korumuştu. Fakat 50. turda Mercedes pilotuna geçildi ve 2. sırada finiş gördü.

Ferrari’nin Britanya Grand Prix’sinde iyileşen performansı hakkında konuşan Binotto, diğer yarışlardan farklı olarak Silverstone’da önlerinde kirli hava olmamasının, bu farkı yarattığını düşünüyor.

Pazar günkü yarış ardından konuşan Binotto, “Avusturya [GP] ile kıyaslarsanız, orada Lando harika bir yarış geçirmiş ve podyuma çıkmıştı.”

“Fakat yarış hızını analiz edersek, Avusturya’da trafikte sıkışıp kalmıştık ve bence, starttan itibaren önde olmak iyi bir performansın anahtarıdır.”

“Burada Charles, önde başladı ve kendi tempomuzu belirleyebildik. Eğer iki pilotumuzu kıyaslayacak olursak, biri araçların arkasında sıkışıp kalmıştı ve diğeri ise temiz havada sürüyordu.”

“Carlos, temiz havadayken Charles’ın temposundaydı. Bu yüzden, bu gerçek hızımız değildi.”

“[İlk turda] önümüzde bulunan Lewis ile Max’in harika bir hızı olduğunu düşünüyorum. Ancak, Fransa’dan sonra büyük bir ilerleme kaydettik ve önemli olan da bu.”

Leclerc'in yarışın büyük kısmında önde olması, takımın hâlâ mücadele ettiği lastik sorunlarını hafifletmeye yardımcı oldu ancak Binotto, Ferrari'ye Paul Ricard'da sorun yaratan ön lastik probleminin büyük oranda üstesinden geldikten sonra trafikte bile SF21'in performansının daha iyi hale geldiğini ekledi.

"Ön lastik sorunları yaşadığımız Fransa'dan sonra takımın yeniden toparlandığını, sorunun üzerinde çalıştığını ve bir şekilde zayıflıkları anlayarak bunu çözmeye çalıştığını düşünüyorum."

"Bu sezonun başında hız konusunda zafiyetimiz vardı ancak son iki yarışta arka arkaya iyi bir tempo yakaladık, bu bizim takım olarak ilerlediğimizi gösteriyor ve bundan çok çok memnunum. Gösterdiğimiz bu gelişme, şu an özellikle sezonun ikinci bölümü için kesinlikle her şeyden daha önemli."

"10 yarıştan sonra, geçen sezonun tamamında kazandığınızdan 17 puan daha fazla topladık. Takım olarak, kesinlikle çok fazla ilerleme kaydettiğimizi gösteriyoruz."