Binotto, Ferrari'nin efsaneleri arasına girme şansını nasıl kaybetti?

Haberi dinle

Yıllardan 2018, şampiyonluk için çekişen, sonrasında bunu Mercedes'e kaybeden bir Ferrari ve basında yazılan onlarca yazı! Herkes Mattia Binotto ve Maurizio Arrivabene'nin birbiriyle anlaşamadığını, Arrivabene gitmezse Binotto'nun takımdan ayrılacağını yazıyor. İşte böyle başlamıştı Binotto'nun Ferrari patronluğuna yükseliş süreci.

F1'de bir söylenti çıktığında kısa süre içerisinde gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Yalanlansa da gerçek oluyor, hatta yalanlandığı zaman daha çok şüphelenmek gerekiyor! Öyle de oldu ve Binotto, Ferrari yönetimi tarafından 2019'un başında göreve getirildi.

Binotto, yıllarını Ferrari'ye adamış harika bir mühendisti. Kendisini en başından itibaren başarılı bir mühendis olarak kanıtladı. Sonra motor departmanının başına geçti, orada da kanıtladı. Yeteneği ortadaydı, teknik direktörlük görevine getirildi. Orada da harika bir iş çıkardı. Fakat takım patronluğu... Tamamen farklı bir dünya olmalı. Olmalı diyorum çünkü o pozisyonda bulunmadım fakat öyle olduğunu anlamak için profesör olmama gerek yok.

Binotto göreve geldiğinde, bir dizi önemli değişiklik yaptı. Kendi yerine yeni bir teknik direktör atamadı. Tüm Maranello'nun kontrolü onun elindeydi. Her şeyi yapmakta özgürdü, istediği personeli istediği noktaya getirebilirdi. Fakat getirmedi. Kendi yapısını kurdu; Aerodinamiye, motora ve şasi tarafına üç teknik direktör atadı ve hepsini denetleyen isim oldu. Yani Binotto'nun onayı olmadan teknik anlamda hiçbir adım atılmadı.

2019 ortalama bir yıldı, 2020 Ferrari'nin en kötü senesiydi, 2021'de toparlanma başladı ve 2022, yıllar sonra ilk kez şampiyonluk savaşı verdikleri seneydi.

2022 aracı aslında kötü bir araç değildi, saf hız anlamında son yarışta bile pole pozisyonu alabilecek seviyedeydi. Bu aslında aracın temelinin iyi olduğunu, sadece detaylar üzerinde çalışmaları gerektiğini gösteriyordu. Günümüzde her detay büyük fark yarattığı için de sezon sonunda Red Bull ile aradaki devasa fark oluştu. F1-75 kötü bir araç mıydı? Hayır. Eksikleri vardı fakat etrafında, o eksikleri kapatacak bir takım bulamadı.

Leclerc lider giderken birden fazla kez yolda kaldı çünkü dayanıklılık problemleri vardı. Bence dayanıklılık problemleri çıkması normal, çünkü Ferrari bu yıl gerçekten motor tarafında ileriye doğru büyük bir adım attı ve motorların gelişimi dondurulacağı için risk almak zorundaydı. Hal böyle olunca dayanıklılık sorunlarını eleştirmek kolay olmuyor. Fakat takımın sorunu, bu dayanıklılık sorunlarını telafi edecek fırsatları kaçırması oldu. İzlerken saç baş yolduran strateji hataları, pit stoptaki sorunlar ve zaman zaman yönetime yakışmayan açıklamalar... Pilot tarafını da unutmamak gerekiyor. Pilotların da bu yıl birden fazla hata yaptığını söylemek mümkün.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, spins out on Q2 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Buradan gelelim Binotto'ya! Bu yıl teknik anlamda harika bir iş yaptıklarını söyleyebilir miyiz? Bence kesinlikle evet. Aracın konsepti gerçekten umut verici. Motor tarafındaki durum da çok umut verici. Hele ki motorun performansını dayanıklılık sorunları yüzünden kıstıkları doğruysa o zaman gelecek çok parlak demek.

Ayrıca yıl sonuna bakılırsa, dayanıklılık sorunları da büyük oranda çözülmüş vaziyetteydi. Eksiler de var elbette. Lastikleri henüz tam manasıyla kullanamıyorlar, aynı zamanda araç gelişiminde Red Bull'un seviyesine de ayak uyduramıyorlar. Red Bull birkaç yarışta bir güncelleme getirirken, Ferrari daha uzun aralıklarla büyük paketler getirdi ve bunlardan istediğini alamadı. Gelişim farkı zaten Mercedes'in başlangıçtan son yarışa kadar kaydettiği ilerleme kıyaslandığında görülebiliyor. Ferrari'nin teknik anlamda koptuğu noktalardan birisi de bu oldu.

Yönetim ve strateji tarafında ise hem Binotto hem de Ferrari yönetiminin sınıfta kaldığını söylemek istiyorum. Takımın strateji hataları bariz şekilde ortadayken ve bu durum her geçen yıl devam ederken, temel ekipte hiçbir değişiklik yapmamak akıl tutulmasından ibaret olmalı. Inaki Rueda, strateji ekibinin başında ve süreci o yönetiyor. Fakat yıllardır yapılan onca hataya rağmen hâlâ oradaysa, o zaman ortada bir yönetim sıkıntısı olduğunu söylemek gerekiyor.

Bir departman hata yaptığında, ceza orayı yönetene kesiliyorsa, strateji ekibinde de Rueda için aynı şey olmalıydı. Evet, Rueda'nın ardında birden fazla kişi, hatta Maranello'da anlık olarak strateji bilgisi gönderen onlarca mühendis var. Ancak onlardan en iyi şekilde faydalanamıyorsa, o zaman oturup kovulmayı beklemek yerine kendisi istifa etmeliydi. Veriler önemli evet, günümüzde her şey buna bağlı ancak bazı kararlar sezgilerden yola çıkarak alınmalı. Ferrari bu yıl strateji anlamında yönünü öyle bir kaybetti ki, adeta pilotlarına "şimdi ne yapalım?" der gibiydi. Stratejiye pilot değil, takım karar verir ve son rötuşu pilot yapar.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Ferrari'nin bu yıl yaşadığı problemlerin bir kısmını tecrübe eksikliğine de bağlayabiliriz çünkü gridin ortasında yarışmak bir şey, arkada yarışmak başka bir şey. Ferrari'nin bu yıl savaştığı Mercedes, yıllardır şampiyonluk için savaşan, her geçen yıl eksikleri kapatan bir takımdı. Geçen yıl son yarışa kadar Red Bull ile savaştılar ve şampiyonluk için kusursuz olmaktan başka çareleri yoktu.

Ayrıca kazanma alışkanlığı diye bir şey var. Mercedes kazandığında şaşırmıyoruz, Ferrari kazandığında şaşırıyoruz çünkü onlar zaten kazanmaya alışkın, bu yüzden baskı her zamankinden düşük oluyor. Red Bull ise zaten başlı başına bir makine gibi çalışıyor çünkü Mercedes gibi tarihin en baskın takımını yenmek için kusursuzluğu öğrendiler.

Red Bull, Mercedes'e karşı savaşırken, strateji anlamında doğru hamleyi yapmayı öğrendi. Pit stoplarda hata yapanların yerine yenileri geçirildi. Mühendislik ekibi yenilendi, detaylara odaklanıldı. İş pilot tarafında da aynı. Verstappen, geçen yıl 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı yenmek için kusursuz olmayı öğrendi. Oysa Ferrari, bu yıla kadar çoğunlukla orta grupta savaşıyordu ve galibiyetin ne demek olduğunu unutmuştu. Orta grupta savaşmak bir şey, en iyi takımlara karşı yarışmak başka bir şey. Pilot tarafında da Leclerc için aynı şey söylenebilir bence, onun da kusursuzluğu öğrenmesi için belki de bu yıla ihtiyacı vardı. Ya da Carlos Sainz'ın.

Antonio Giovinazzi, Ferrari, Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm bunlardan sonra belki de Binotto'ya bir şans daha verilmeliydi diye düşünüyor insan. Ancak sonra vazgeçiyorsunuz. Binotto orada kesinlikle kalabilirdi. Yapılması gereken şey netti; yönetim ve strateji ekibini güçlendirmesi gerekirdi. Elinde açık bir çek vardı...

Evet, İtalya'da yaşamak istemeyen mühendisler var ancak Ferrari'ye gelmek isteyen pek çok üst düzey mühendis de var. Bu tarz nokta atışlarıyla açıklar kapatılabilirdi. Ancak Binotto'nun buna yanaşmayacağı ortadaydı çünkü strateji ekibine hep güvendiğini belirtti, değişiklik yapacağına dair hiç sinyal vermedi. Eğer takviye yapıldıysa da, alınan kişiler diğer takımların aksine hiç açıklanmadı. Bu açıklamaları yapmamak bile baskının artması için yeterliydi.

Hâl böyle olunca taraftarlar tepki gösterdi, İtalyan basını Ferrari'yi yerden yere vurdu. Binotto'nun yönetim konusundaki zayıflığı burada ortaya çıktı. Binotto iyi bir takım patronu olabilirdi ancak doğru ekibi kurması gerekirdi ve teknik taraftaki yeteneğiyle elde ettiği başarıyı yönetim tarafına taşıyamadı. Yanında Laurent Mekies vardı evet, ama kritik anlarda sesini yükselttiğini hiç duymadım. Sesini yükseltmesine de gerek yok aslında, doğru kelimeleri seçse yeterli olabilirdi.

Red Bull'a laf söylense Christian Horner sesini yükseltir, Helmut Marko her mikrofona konuşur. Mercedes'te Toto Wolff var, James Vowles var, Andrew Shovlin var hatta teknik direktörler çıkıp konuşuyor! Yıl boyunca yüzlerce haber yaptık, Binotto ve Mekies dışında çıkıp konuşan kimse duymadım. Belki Jock Clear olabilir... Fakat bugün bile tam olarak ne yaptığını açıklayamadığımız bir isim.

Ferrari, her ne kadar günümüzde sorunlar yaşasa da, istatistiklere bakarsak tarihin en iyi F1 takımı, burada yarışmak, burada çalışmak özel ama buranın baskısı da apayrı bir düzeyde. Ferrari'nin en başarılı dönemlerin bakın: Çok uzağa gitmeye gerek yok, Schumacher dönemi altın çağ zaten. Yönetim kadrosunu bugün bile eksiksiz sayabiliriz. Hepsi de zor zamanlarda birbirine sahip çıkan, gerektiği yerden birbirini eleştiren insanlardı.

Jean Todt, Luca di Montezemolo ve Ross Brawn'ın arasının her zaman süper olduğunu sanmam ama iyi bir takım olmak için buna ihtiyaç var. Binotto hata yaptığında Mekies'in ona bunu söyleyebildiğini sanmıyorum. Ferrari eleştirildiğinde Binotto dışında çıkıp buna cevap veren biri de yoktu. Brawn, Todt, Montezemolo hatta Rory Byrne, hepsi birer liderdi. Lider bir Michael Schumacher de vardı. Tüm bunlar kusursuzluk getirdi. Red Bull ve Mercedes gibi büyük takımlar şu anda yönetim anlamında çok kuvvetliyken, son yıllarda "en çok baskı altında olan takım" olan Ferrari, yönetimsel anlamda zayıf kaldı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto bu noktaya kendisi geldi, teknik direktör olarak efsane olmayı seçebilirdi; Adrian Newey günümüzde öyle. Fakat lider figür olmak istedi ve bunun gerekliliklerini yerine getirmekte zorlandı. Binotto defteri böylelikle kapandı, ardından pek çok takımın koşacağına eminim çünkü teknik anlamda çok iyi bir mühendis ancak yönetimsel anlamda her şeyi ona bırakacak bir takım bulması kolay olmayacak.

Şimdi Ferrari için yeni bir dönem; Frederic Vasseur dönemi başlıyor. ART Grand Prix gibi bir takımın sahibi Vasseur. Aynı zamanda Spark Racing Technology'nin de kurucusu. Yönettiği onlarca pilot oldu, pek çok genç isimle çalıştı ve herkesle hemen hemen iyi anlaştı. Geriye dönüp bakarsak, kendisiyle anlaşamayan sadece birkaç isim var, bunlardan birisi Cyril Abiteboul. Renault'dan ayrılmasının sebebi de oydu.

Fakat Ferrari yönetimi Vasseur'ün gerçek bir lider olduğuna ve takımı doğru yöne götüreceğine inanıyor. Şu anda Vasseur, yönetim anlamında istediğini yapmakta özgür ve gerçek bir takım patronu olduğu için, ana işi bu olduğu için, Ferrari'nin eksik kaldığı noktalara doğru isimleri getirebilir. Bir İtalyan olmaması, eksik noktalara takım içerisindeki yeteneklerden ziyade başka isimleri getirebileceği anlamına gelebilir.

Bana göre teknik departmana liderlik edecek bir isme, aynı zamanda strateji ekibinde anlık kararlarda takıma önderlik edecek başka bir isme ihtiyaç var. Bu açıdan diğer takımlara yönelmek mümkün. Kesenin ağzını açmak gerekebilir ancak şampiyon olmadan geçen onca yıldan sonra paranın artık Ferrari için bir problem olacağını düşünmüyorum. Yine de şüpheler hep var. Vasseur şu ana kadar iyi bir iş yapmış gibi gözüktü, ticari anlamda çok iyiydi. Fakat şampiyonluk için savaşan bir F1 takımını hiç yönetmedi. Hiç bu denli baskının olduğu bir takımda yer almadı. Elinde belirli bir kredi olacak fakat doğru hamleler yapmazsa, bu kredinin bitmesi çok da uzun sürmeyecek.

İşte burada iş Ferrari yönetimine düşüyor ki söylenenler aslında takım yönetiminin biraz akıllandığını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, artık takım üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak ve Vasseur'ü belli açılardan destekleyecek. Vigna, Vasseur'ü seviyor fakat doğru şeyler yapılmadığında, gerekeni yapabilir.

Benedetto Vigna, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Takım üzerinde baskı olduğunda Vasseur, insan yönetiminin iyi olması sayesinde süreci iyi idare edebilir, Vigna da Ferrari'nin hep ihtiyaç duyduğu ses olabilir. Böyle bir yapı kesinlikle çalışabilir. Ancak net bir şey söylemeden önce Vasseur'ün neşteri nerelere vuracağını ve yetki dağılımının nasıl olacağını görmek gerekiyor.

Her şeyden önce de yeni araç nasıl olacak o önemli! Strateji önemli evet, ancak yarım saniye geride olan bir araçla şampiyonluk savaşı vermeniz neredeyse imkansız. Bunca tartışmanın ortasında teknik ekibin nasıl bir araç çıkaracağı çok önemli olacak.

Aynı zamanda geçen yıl yaşanan gelişim problemi, lastikleri daha iyi anlayıp anlamayacakları da cevabını bekleyen sorular. Biz yönetim tarafına çok takılı kaldık çünkü bu yılki strateji hataları, şampiyonluk savaşında büyük etki yarattı. Ancak gelecek yıl iyi bir araçları yoksa stratejiden ziyade teknik ekip konuşulacak. Araç yavaş olunca da her şey göze batıyor, bir sarmala dönüşüyor!

Binotto gitti, Vasseur geldi. Fakat çoğu şey teknik ekibin gelecek yılki projeyle güçlü bir Red Bull ve toparlanan bir Mercedes'i yenebilecek bir araç üretip üretmeyeceğine bağlı olacak.

Bekleyip, görelim!

Frédéric Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Ferrari