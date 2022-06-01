Binotto, Ferrari'nin "başarısız" protestosunun ardından FIA'dan yanıt bekliyor

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Ferrari, yarışı birinci ve üçüncü sırada bitiren Red Bull pilotlarını Monako GP'de pitten çıkarken sarı çizgiye dokundukları nedeniyle protesto etmişti.

Yapılan incelemenin ardından herhangi bir yaptırım uygulanmadı ve böylece Red Bull pilotları yerlerini korumuş oldular.

Fakat Ferrari, yarışın 23. turunda 1 numaralı Red Bull aracının sol ön ve arka tekerleğinin pit çıkışındaki çizginin soluna çıktığını ve bunun yarış direktörü tarafından yarış öncesinde yayınlanan notlarda belirtildiği üzere kurallara aykırı olduğunu savunuyordu.

Fakat görüşmelerde tüm taraflar 1 numaralı aracın sol ön ve arka lastiğinin bir bölümünün sarı çizgiyi aştığı ancak lastiklerin çoğu bölümünün sarı çizgi içerisinde yer aldığı konusunda hemfikirdi.

Hakemlere göre aracın çizgi dışına çıkmış kabul edilebilmesi için bir lastiğin çizgiyi tamamen geçmesi gerekiyordu.

Kararın ardından La Gazzeta dello Sport'a konuşan Binotto, şöyle dedi: "FIA'dan bir açıklama bekliyorum."

"Verstappen'in sarı çizgiyi geçtiği çok açık. Geçmişte bu olduğunda, beş saniye cezası verildi."

"Bugün buna hiçbir şey yapılmamasına anlam veremiyoruz."

Fakat Binotto, galibiyeti bundan dolayı değil, kendi strateji hataları nedeniyle kaybettiklerinin gayet farkında.

Binotto, "Leclerc hayal kırıklığı yaşıyor fakat biz de onunla aynı durumdayız."

"Birinci ve ikinci başlayıp, yarışı bu şekilde kaybettiğinizde hata yaptığınız açıktır."

"Charles haklı ve bundan ötürü bakmamız gereken şeyler var. Tüm bunları araştıracağız ve onları analiz edeceğiz."

"Durumu bir an önce telafi etmek istiyoruz. Aracın ve sürücülerin iyi durumda olduğunu biliyoruz fakat takımda kimse gülmüyor. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık."

"Kimseyi işaret etmeden bir takım olarak gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images