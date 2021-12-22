Binotto: "Ferrari'nin 2022 hedefi, mümkün olduğunca çok yarış kazanmak"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin geleneksel Noel Yemeği etkinliğinde, belirli basın kuruluşlarına konuştu ve gelecek hedeflerinden bahsetti.

Takım, son galibiyetini 2019 Singapur GP'de almıştı ve hem 2020 hem de 2021 yıllarında şampiyonluk mücadelesinden çok uzaktaydı.

Ferrari'nin yeni araçla birlikte şampiyonluk için savaşacağı yorumları olsa da Binotto, şimdiden sözler vererek kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini, fakat gelecek yıla çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Binotto, verilerin her alanda ilerleme kaydettiklerini onaylasa bile, aşırı tepki vermeyeceklerini ve hedeflerinin "mümkün olduğunca çok yarış kazanmak" olduğunu belirtti.

Binotto, "Hedefimiz gelecek yıl mümkün olduğunca çok yarış kazanmak. Fakat gelecek yıl yarışlar kazanabilmemiz ve rekabetçi bir araca sahip olmamız gerektiğini söylediğimde, benim için bu, nihai hedefimize giden yolda bir adım daha ilerlediğimizi doğrulamak anlamına geliyor."

"Bu yılki gibi bir sezon artık kabul edilemez, ben şahsen kabul etmem."

"Çıtayı düşürmüyorum, sadece yarışlar kazanabilecek hızda bir araca ihtiyacımız olduğunu söylemeye çalışıyorum. Fakat bugün, tamamen yeni bir kural döneminin eşiğindeyiz ve hem biz hem de rakiplerimiz, griddeki değerlerin ne seviyede olduğunu bilemeyiz."

"Açıkçası, Mercedes ve Red Bull'un son yıllarda gördüğümüz F1 araçlarını geliştirebildiklerini varsayarsak, zaman içinde daha iyi hale getirdikleri araçlara, metodolojilere, hesaplamalara, simülasyonlara ve diğer kesinliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu, bir anda değişecek bir şey değil."

"Bugün Mercedes ve Red Bull'u yeneceğimizi söylemek küstahça olur, bence doğru yaklaşım kendimize bunun için mücadele etmeyi isteme hedefini koymak olur."

"Sadece mümkün olduğunca çok yarış kazanmak istiyoruz." dedi.

Binotto, Ferrari'nin 2019 Singapur GP'den bu yana devam eden zafer hasretine son vermesi gerektiği sonucuna varsa da, direkt olarak şampiyonluk hedefi koymak istemiyor gibi görünüyor.

Binotta şunları ekliyor: "Mercedes ve Red Bull ile mücadele ederken garanti bir şampiyonluktan bahsedemezsiniz. Fakat Ferrari'nin üst seviyeye dönmesi, galibiyetler ve pole pozisyonları için mücadele etmesi, son derece önemli olacak. Amacımız bu."

Mattia Binotto, team principal Ferrari Photo by: FIA Pool