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Binotto: “Ferrari’nin, 2021 sezonunda şu ana kadarki performansı iç rahatlatıcı”

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Ferrari Formula 1 takımı patronu Mattia Binotto, Ferrari’nin 2021 sezonunda şimdiye kadar gösterdiği performansın “rahatlatıcı” olduğunu ve takımın gelişimin doğru yönde ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Binotto: “Ferrari’nin, 2021 sezonunda şu ana kadarki performansı iç rahatlatıcı”

Ferrari 2020’de son 40 yıldaki en kötü F1 sezonunu geçirerek takımlar şampiyonasında 6. olmuş ve sezon boyunca sadece 3 kez podyuma çıkabilmişti.

Takım, düzlük hızı eksikliği ve daha fazla sürüklenmeye sahip olan araç konsepti yüzünden yaşadıkları sorunları bu yılki SF21 aracına getirdikleri güncellemelerle çözmeye çalıştı.

Şimdiye kadarki sonuç oldukça olumlu gözüküyor. Charles Leclerc ilk iki Grand Prix’de de sıralama turlarında 4. sıraya yerleşirken, Imola’daki yarışı da 4. sırada tamamladı ve takım arkadaşı Carlos Sainz ise 5. sırada finiş gördü.

Böylece Ferrari’nin orta grup takımlarda ön sıraya yerleşmesi McLaren’la kıran kırana bir mücadeleye işaret ediyor ve bu durum takımın kötü bir sezondan sonra kendini toparlamayı başardığını kanıtlıyor.

Takım patronu Binotto, Ferrari’nin fabrika ve pist arasında gösterdiği korelasyonun gelişmesinin iç rahatlatıcı olduğunu söyledi ve bunun takımın performansını doğru yönde ilerlettiğini ekledi.

Binotto, “Bence doğru yönde ilerlediğimizi görmek iç rahatlatıcı. Simülasyonlarda ve rüzgar tünelinde yaptığımız çalışmalarla pist arasında geçmişe göre daha doğru bir korelasyon olduğunu görmek bizim için çok önemli.”

“Bu, parçalarımıza ve geleceğe yönelik tasarım kapasitemize olan güvenimizi artırıyor. Bence bu en önemli şeydi ve bu açıdan bir rahatlık verdi."

“Tabii ki aracın daha iyi bir performans göstermesi, yarış hafta sonunda daha iyi bir sonuç alabilmemiz için çok önemli."

“Geçen yılki performansımızın, bir Ferrari markası için kabul edilemez olduğunu sık sık dile getirdik. Bu yüzden bu alanların önemli olduğunu ve bu alanlarda gelişme göstermemiz gerektiğini bizim için önemli olduğunu biliyorduk."

“Bu yüzden, gösterdiğimiz performans oldukça iç rahatlatıcı.” dedi.

McLaren, şu anda Lando Norris'in Imola'daki podyumu sayesinde, takımlar şampiyonasını Ferrari'den 7 puan önde götürüyor.

Binotto, McLaren ile tüm yıl yakın bir mücadele içinde olacaklarını düşünse de, Ferrari'nin büyük resimdeki amacının her alanda ileriye doğru adımlar atmaya devam etmek olduğunu söyledi.

İtalyan takım patronu sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadarki gelişimimizden oldukça memnunum ama üçüncü sıra için McLaren ile sıkı bir mücadele içinde olacağımızı düşünüyorum." 

“Peki, bu sezon için hedefimiz bu mu? Bence asıl hedefimiz, sık sık söylediğim gibi, hâlâ tüm alanlarda ilerleme gösterebileceğimizi kanıtlamak."

"Sanırım bunu yapabiliriz. Bu gerçekten bir zihniyet meselesi ve bunun sonucunu alacağımızı düşünüyorum."

“Neticede benim için önemli olan, ilerleyebildiğimizi göstermek ve bu konuda iyi bir başlangıç noktamız var.”

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Editör Selin Elif Köse

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