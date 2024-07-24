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Formula 1 Macaristan GP

Binotto, Ferrari'den bazı isimleri Audi'ye çekmeye çalışabilir

Son çıkan haberlere göre Audi'nin yeni yöneticisi Mattia Binotto, Ferrari'de beraber çalıştığı bazı isimleri Audi'ye götürmek istiyor.

Ezel Tan
Mattia Binotto

Mattia Binotto

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mattia Binotto, 2023 sezonu öncesinde Ferrari'den ayrılmış ve geride kalan süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendirmişti.

Binotto sonunda Audi'den gelen teklifi kabul etti ve artık hem şirkete başkanlık edecek, hem de teknik yapıyı yönetecek. Bir bakıma Ferrari'deki son dönemine benzer bir görev üstlenecek.

Şimdi Binotto, kendi yapısını kurmak için harekete geçti ve söylentilere göre Ferrari'den bazı isimleri Audi'ye getirmek istiyor.

Formu1a.uno'ya göre Binotto, Ferrari'nin güç ünitesi departmanın başında yer alan Enrico Gualtieri, hedefteki isimlerden birisi ve kendisine ilk teklif yapıldı.

Ancak hedefteki tek isim o değil; Binotto, daha önce Ferrari'de uzun yıllar yer aldığı için buradaki yetenekli isimleri biliyor ve onlara teklif götürme niyetinde.

Öte yandan Aston Martin takım patronu Mike Krack'in de yakında Audi'ye geçeceği yönünde söylentiler var. Bu söylentiler şimdiye kadar kimse tarafından yalanlanmadı.

 

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