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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Binotto: "Ferrari, gelişim savaşında hata yapmayı göze alamaz"

Ferrari, sezona güçlü başlangıcını devam ettirmek istiyorsa, yeni aracındaki gelişmelerde hata yapmayı göze alamayacağını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Binotto: "Ferrari, gelişim savaşında hata yapmayı göze alamaz"
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Maranello merkezli takım, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile Bahreyn Grand Prix'sinde duble yaparak sezona mükemmel bir başlangıç yaptı.

Ancak agresif gelişim savaşlarının beklendiği sezonda, araçlar güncellemeler getirdikçe sıralamanın değişme olasılığı var.

Bu, takımların ilerleme kaydetmek için bolca para harcamalarına engel olan bir bütçe sınırlaması olduğu için karışık bir durum.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, mevcut F1-75'ten çıkarılacak daha fazla hız olduğu için, yapılacak gelişmelerin olası tuzakları konusunda dikkatli olduklarını söyledi.

Binotto, Bahreyn yarışının ardından, "Hâlâ potansiyel olduğu kesin ama aracı gelişmesi gerekiyor."

"İyi bir temeliniz varsa ve gelişim yapıyorsanız, getirdiğiniz herhangi bir şeyin aracı bir sonraki adıma taşıdığından emin olmanız gerekiyor."

"Bu, bütçe sınırlaması olduğu için artık çok daha önemli. Yanlış yapamazsınız."

"Gelişim için sadece birkaç fırsatımız olacak ve bunların doğru ve düzgün olduklarına emin olmamız gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, celebrates victory with his team in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Binotto, Ferrari'nin ilk yarışta galibiyet almasına rağmen, Red Bull'un hâlâ şampiyonada favori olduğunu düşünüyor.

Binotto, "Bence diğerleri çok güçlü."

"Sıralamada çok güçlü olduklarını kanıtladılar ve küçük bir fark vardı."

"Bence yarışta daha güçlü olabilirlerdi ama sanırım dayanıklılık sorunları yaşadılar veya radyo mesajlarından anladığım kadarıyla araçlarında bir şey düzgün değildi. Aksi takdirde çok hızlı olurlardı."

"Max ilk bölümde kullanılmış lastikleriyle Charles'ın hızına yetişiyordu. Bu nedenle onların dünya şampiyonu olduklarını ve hâlâ favori olduklarını unutmamalıyız. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Bir hafta sonra Cidde'de tamamen farklı bir tablo görebiliriz ve bence asıl resmi görmek için en az dört ya da beş yarış beklemeliyiz." dedi.

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