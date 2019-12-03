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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"

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Binotto: "Ferrari yakıtı 2019'da en az 10 kez ölçüldü"
Ekleyen:
, Şef Editör
3 Ara 2019 12:12

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Abu Dhabi'de yaşanan yakıt tartışmalarının ardından Ferrari'nin bu sene en az 10 defa yakıt kontrolü geçirdiğini açığa çıkardı.

Ferrari, yarıştan önce yapılan ölçümlerde Charles Leclerc'in aracında 4.88 kg fazla yakıt olduğu için inceleme altına alındı ve 50.000 Euro para cezası aldı.

Ferrari'nin son dönemde motorda bazı farklı çözümler uyguladığı iddialarının ardından bir kez daha motorla ilgili bir konuyla inceleme geçirmiş oldu.

Binotto, bu sene ilk defa yakıtla alakalı incelenmediklerini, en az 10 defa inceleme geçirdiklerini ve bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Binotto, "Bunu ilk defa yaşamıyoruz. Bu sene en az 10 kez kontrol yaptılar."

"Bu ilk defa olmuyor ve daha öncekilerde hiç sorun yaşamadık. Sadece bugün bir fark oldu." dedi.

Binotto, yakıt kontrolü prosedürünün iyi bilinen bir şey olduğunu, takımların sistemi anlamasının kolay olduğunu söyledi.

Binotto, "Yarış startından önce ne kadar yakıt kullanacağınızı açıklıyorsunuz ve ona göre depoyu dolduruyorsunuz."

"FIA bazen aracı tartarak kontrol etmek istiyor. Aracı boşaltıyor, yeniden tartıyor ve farka bakıyor. Açıklanan ile araçtaki yakıt arasında fark olup olmadığını doğrulamaya çalışıyor." dedi.

Ferrari, Leclerc'in yakıt miktarındaki fark nedeniyle yarıştan sonra incelenecekti ve yarış içerisinde hem Leclerc'e, hem de takım arkadaşı Sebastian Vettel'e yakıt tasarrufu modunu kullanmaları gerektiği bildirildi.

Binotto, bu mesajların incelemeyle bir alakasının olmadığını söyledi.

Binotto, "Austin'de Charles'ta motor sorunu yaşamıştık. Motor ömrü açısından riskli durumda olduğumuzu biliyorduk."

"Lastikleri de korumamız gerekiyordu. Tek pit stop yapabilmek için en azından sert lastikleri korumamız gerekiyordu ancak bunu da yapamadık."

"Bu açıdan genel olarak motorları, lastikleri korumak ve yarışı kontrol altında tutmak doğru karardı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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