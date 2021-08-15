Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

İtalyan takım bu sene, Sainz’ın takıma katılmasıyla iyi bir ivme yakaladı. Hem Leclerc hem de Sainz, şu ana kadar etkileyici performanslar sergiledi ve Macaristan Grand Prix’si ardından takımlar şampiyonasında McLaren ile üçüncü sırayı paylaşıyorlar.

Takım patronu Binotto, sürücü kadrosunun oldukça güçlü olduğuna inanıyor ve sezonun ilk yarısında, diğer takımlara kıyasla sürücülerinin daha iyi bir şekilde birlikte çalıştığını düşünüyor.

Binotto, “Birçok nedenden ötürü mutluyum. Öncelikle, bence griddeki en iyi sürücü kadrosuna sahibiz.”

“İkinci olarak, Charles’ın harika bir sürücü olduğunu zaten biliyorduk ama sürekli ilerleme kaydediyor ve bundan da çok mutluyuz.” dedi.

Hüsran verici bir 2020 sezonu geçiren Ferrari, takımlar şampiyonasında altıncı olmuştu. Fakat İtalyan ekip, bu sene motorlarını ve şasilerini geliştirdi.

2019 Singapur Grand Prix’sinden beri galibiyet kazanamamalarına rağmen Binotto, bu sene için bazı şansları olduğunu hissediyor.

Ayrıca Sainz ve Leclerc’in pilotlar şampiyonasında puan olarak birbirlerine çok yakın olmasının, ikisinin de araçtan en iyisini çıkardığını gösterdiğini belirtiyor.

Binotto, “Galibiyetler için bu sene bazı harika fırsatlarımız oldu. İlki Monako’ydu ve hepimizin bildiği sebepten ötürü bu, mümkün olmadı.”

“Diğer yandan Carlos, çok iyi alışıyor ve her yarış kendini geliştiriyor. O, Charles için de bir referans noktası oldu ve takım arkadaşını, zor şartlarda daha iyi olması için itiyor.”

“Bu, takımlar şampiyonası için puan kazanan iyi iki pilotunuz olmasının önemini gösteriyor. Bundan çok mutluyum. Geleceği sabırsızlıkla bekliyorum, bu ikilinin bize harika başarılar getireceğinden eminim.” diye ekledi.

Bu sezon Ferrari, Leclerc’in Monako ve Bakü Grand Prix’lerinde sıralama turlarında en hızlı zamanı yapmasıyla iki kez pole pozisyonu kazandı.

Fakat Monako’daki pole pozisyonunu bir galibiyete çevirme umudu, Leclerc’in sıralamaların üçüncü bölümündeki kazasından sonra takımın fark etmediği bir teknik sorun nedeniyle suya düştü.

Ferrari’nin zafer kazanmak için en iyi fırsatı ise Leclerc’in yarışın büyük bir kısmını lider götürdüğü Britanya Grand Prix’siydi. Fakat Monakolu pilot, bitime sadece 3 tur kala Lewis Hamilton’a geçildi.