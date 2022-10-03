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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Binotto: "Ferrari, son yarışlardaki zorlukları aştığını gösterdi"

Ferrari patronu Mattia Binotto, Singapur GP'de gösterdikleri performansla, önceki yarışlarda yaşadıkları sorunları aştıklarını gösterdiklerini düşünüyor.

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Binotto: "Ferrari, son yarışlardaki zorlukları aştığını gösterdi"
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Ferrari, uzun süredir galibiyete hasret ve aldığı pole pozisyonlarını galibiyete dönüştürmekte epey zorlanıyor.

Bu durum Singapur'da devam etti ancak takımın temposu, önceki yarışlara oranla daha iyi göründü.

Yarışın ardından konuşan Binotto, "Bugünkü yarışın sonucu bizi hayal kırıklığına uğrattı."

"Uzun süredir galibiyet peşindeyiz ve bugün buna çok yakındık."

"Sonunda bir ikincilik ve bir de üçüncülük aldık. Bu bize iyi puanlar getiriyor ancak hedefimiz galibiyetti."

"Genel olarak yönetmesi zor bir hafta sonuydu fakat aracımız hem ıslak hem de kuru zeminde iyi çalıştı."

"Ferrari olarak Spa ve Zandvoort'ta yaşadığımız zorlukları aştığımızı gösterdik ve performansımızı tekrar rayına oturtmayı başardık."

"Bu da önümüzdeki yarışlar için iyiye işaret."

Binotto, yarışla ilgili daha fazla detay vermesi istendiğinde ise, "Start çok önemliydi ve bence yarışın geri kalanını büyük oranda etkiledi"

"Daha iyi başlayabilseydik, sonuç daha iyi olurdu. Baktığınızda Charles'ın reaksiyon süresi kötü değildi, her şeyi doğru yapmasına rağmen çekiş çok iyi değildi. Bu yüzden de tekerlekler kaydı."

"Bu, yarışın geri kalanını etkiledi. Şimdi yol tutuşun neden beklediğimizden daha kötü olduğunu bulmalıyız. Buna rağmen ikinci ve üçüncü olmak kötü bir sonuç değil."

"Takımlar şampiyonası için bu hafta sonu iyi puanlar aldık." dedi.

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