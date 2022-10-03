Binotto: "Ferrari, son yarışlardaki zorlukları aştığını gösterdi"
Ferrari patronu Mattia Binotto, Singapur GP'de gösterdikleri performansla, önceki yarışlarda yaşadıkları sorunları aştıklarını gösterdiklerini düşünüyor.
Ferrari, uzun süredir galibiyete hasret ve aldığı pole pozisyonlarını galibiyete dönüştürmekte epey zorlanıyor.
Bu durum Singapur'da devam etti ancak takımın temposu, önceki yarışlara oranla daha iyi göründü.
Yarışın ardından konuşan Binotto, "Bugünkü yarışın sonucu bizi hayal kırıklığına uğrattı."
"Uzun süredir galibiyet peşindeyiz ve bugün buna çok yakındık."
"Sonunda bir ikincilik ve bir de üçüncülük aldık. Bu bize iyi puanlar getiriyor ancak hedefimiz galibiyetti."
"Genel olarak yönetmesi zor bir hafta sonuydu fakat aracımız hem ıslak hem de kuru zeminde iyi çalıştı."
"Ferrari olarak Spa ve Zandvoort'ta yaşadığımız zorlukları aştığımızı gösterdik ve performansımızı tekrar rayına oturtmayı başardık."
"Bu da önümüzdeki yarışlar için iyiye işaret."
Binotto, yarışla ilgili daha fazla detay vermesi istendiğinde ise, "Start çok önemliydi ve bence yarışın geri kalanını büyük oranda etkiledi"
"Daha iyi başlayabilseydik, sonuç daha iyi olurdu. Baktığınızda Charles'ın reaksiyon süresi kötü değildi, her şeyi doğru yapmasına rağmen çekiş çok iyi değildi. Bu yüzden de tekerlekler kaydı."
"Bu, yarışın geri kalanını etkiledi. Şimdi yol tutuşun neden beklediğimizden daha kötü olduğunu bulmalıyız. Buna rağmen ikinci ve üçüncü olmak kötü bir sonuç değil."
"Takımlar şampiyonası için bu hafta sonu iyi puanlar aldık." dedi.
Singapur'da en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Marko: "Verstappen için her şey kötü gitti"
Son Haberler
Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş
Ferrari'nin baş stratejisi Inaki Rueda, Charles Leclerc'i erkenden pite alarak Red Bull'u hataya zorlamaya çalıştıklarını söylüyor.
Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları kabul edilemez"
Fernando Alonso, Singapur Grand Prix'sinde bir kez daha yarış dışı kalmasının ardından Alpine'in bu yılki dayanıklılık sorunlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Ferrari: "Bütçe sınırını çok az geçmek bile 0.5 saniye kazandırır"
Ferrari, FIA'nın Formula 1 bütçe sınırı ihlallerini ciddiye alması gerektiğini çünkü küçük bir fazla harcamanın bile 0.5 saniyeye denk gelebileceğini söyledi.
Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"
Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sinde bugüne kadarki F1 kariyerinin dördüncü galibiyetini elde etti ve Red Bull takım patronu Christian Horner'dan başarısı konusunda övgüler aldı.