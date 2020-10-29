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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"

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Binotto: "Ferrari, son performansların piste özgü olmadığını kanıtlamalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, son yarışlarda gösterdikleri performansın piste özgü olmadığını farklı tür pistlerde kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Sıkıntılı bir sezon geçiren Ferrari, şu ana kadar gerçekleştirilen 12 yarışta sadece 2 defa podyuma çıktı ve takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor.

Takım, Rusya GP'den bu yana hem araçtaki eksiklikleri gidermek hem de gelecek seneler için iyi bir gelişim yönü belirleyebilmek için önemli değişiklikler yaptı. Takım bu kapsamda hazırladığı güncellemeleri geçtiğimiz hafta sonu Portekiz GP'de tamamladı.

3 aşamalı güncellemelerin ardından Ferrari, Portekiz GP'de lider takımların arkasında en güçlü 3. araca sahipti. Charles Leclerc hem sıralamalarda, hem de yarışta 4. oldu.

Binotto, Mugello'ya kıyasla araçta geceyle gündüz kadar farklı performans olmadığını ancak attıkları adımlardan cesaret aldıklarını, bunu diğer pistlerde de gösterip gösteremeyeceklerini görmek istediklerini söyledi.

 

Binotto, "Araç biraz gelişti ancak ortada tamamen farklı bir fotoğraf yok."

"Orta grup çok yakın olduğu için, birkaç ondalık öne geçmenizi sağlayabilir ya da arkaya düşmenize neden olur."

"Mugello'da yarış performansımız sıralamalara göre çok zayıftı. Portekiz'de ise yarış performansımız daha iyiydi. Bunun birçok nedeni var. Sadece araçtaki güncellemeler bunu sağlamadı."

"Ancak yine de bizim için gelecek yarışlar, getirdiğimiz güncellemelerin bize performans kazandırıp kazandırmadığını, performansın Portimao'ya özgü olmadığını kanıtlama açısından önemli olacak." dedi.

Leclerc, Portekiz'de aldığı puanların ardından pilotlar şampiyonasında 4. sırada yer alan Daniel Ricciardo'nun 5 puan gerisinde beşinciliğe yükseldi.

Monakolu pilot, Binotto'ya katıldı ve son pistlerin Ferrari'nin lehine olmuş olabileceğini söyledi.

Leclerc, "Muhtemelen son yarışlardaki pistlerin bazı özellikleri bize biraz yardımcı oldu."

"Sürekli olarak küçük adımlar atıyoruz ancak her zaman doğru yönde küçük adımlar oluyor."

"Ancak son iki yarıştaki gelişim sadece güncellemelerle açıklanamaz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Luke Smith

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