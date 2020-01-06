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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, pit stoplarda yeterince iyi değil"

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Binotto: "Ferrari, pit stoplarda yeterince iyi değil"
Ekleyen:
, Editör
6 Oca 2020 17:53

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, pit stoplarda yeterince iyi bir iş yapmadıklarını kabul ediyor.

Ferrari, 2019 yılında virajlarda yavaş bir araca sahipti ve istediği sonuçları almakta zorlandığı yılı ikinci sırada noktaladı.

Takım yıl boyunca pit stop ve strateji hataları da yaparken, bu alanda diğer iki büyük takımın gerisinde kaldı.

2019 yılında Red Bull Racing tüm zamanların en hızlı pit stoplarına imza attı ve Brezilya'da Max Verstappen'in lastiklerini 1.82 saniyede değiştirerek Formula 1 tarihinin en hızlı pit stopunu yaptı.

Sezon boyunca iki saniyenin altında pit yapan sadece iki ekip vardı; Red Bull ve Williams. Red Bull beş kez, Williams ise iki kez iki saniyenin altına inmeyi başardı.

Yıl boyunca toplam 67 pit stop yapan Red Bull, 2.75 saniyelik ortalama ile bu alanda zirvede yer aldı.

Mercedes ve Williams, sırasıyla 68 ve 74 pit stop yaptılar. Her iki ekibin de pit stop hız ortalaması 3.11 saniye oldu.

Oysa Ferrari 75 pit stop yaptı ve 3.27 saniyelik bir ortalamaya sahip oldu. İtalyan ekibin en hızlı pit stopu, Mercedes'ten 0.003 saniye hızlıydı ancak Red Bull'un gerisinde kaldı.

Konu hakkında konuşan Mattia Binotto, sezon boyunca pit stoplarda yeterince iyi bir iş yapamadıklarını kabul etti.

“Pit stoplarımız yeterince iyi değildi.Birkaç kez altı saniyeden fazla sürdü ve bu Ferrari için kabul edilemez."

"Kazanmak için her şeyde mükemmel olmalısınız ve bu bir yetenek meselesi değil. Bu bir antrenman, analiz, ekipman ve prosedür meselesi. Gelecek yıl ciddi oranda gelişmemiz gerekiyor. ”

İlginç şekilde 2019'un en yavaş pit stopları Ferrari'nin müşteri ekipleri Alfa Romeo ve Haas'tan geldi.

Tablo ve bilgiler Auto Motor und Sport'a aittir.

2019 pit stop istatistikleri:

Takım Ortalama pit stop hızı Toplam pit stop En iyi pit stop
Red bull Racing 2.75 67 1.82
Mercedes 3.11 68 2.11
Williams 3.11 74 1.97
Ferrari 3,27 75 2.08
Renault 3.31 55 2.31
Haas 3.40 64 2.50
Racing Point 3.64 61 2.38
McLaren 3.66 59 2.07
Toro Rosso 3,81 60 2.23
Alfa Romeo 3.86 64 2.47
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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