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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Binotto, Ferrari pit duvarından ayrılıyor, takım yapısı değişiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari Formula 1 ekibi, yönetim yapısında değişikliğe gitti. Mattia Binotto artık pit duvarında yer almayacak ve takımda yeni bir strateji şefi olacak.

Binotto, Ferrari pit duvarından ayrılıyor, takım yapısı değişiyor

Değişiklikler kapsamında takım patronu Mattia Binotto, artık pit duvarında olmak yerine garajda olacak. Fakat bunun temel sebebi, takımların sınırlı sayıda koltuğa sahip olması ve yedi koltuğun da diğer üyelerine veriliyor olması.

Çoğu takım patronu günümüzde pit duvarında yer alıyor ve pist üstü hareketlerini oradan takip ediyor. Fakat Mercedes patronu Toto Wolff, birkaç yıldır pist üstünde olanları garajdan takip ediyor. Binotto daha önce de açıkladığı gibi bu yıl tüm yarışlara katılmayı planlamıyor.

Ferrari'nin yeni strateji şefi, 2016'den beri takımla birlikte olan 26 yaşındaki İngiliz Ravin Jain olacak. Rolü, artık takımın sportif direktörü olan Inaki Rueda'dan devraldı.

Görevlendirmeler kapsamında mevcut sportif direktör Laurent Mekies artık takımın yarış direktörü olacak.

Motorsport.com'a konuşan Ferrari sözcüsü, "Şubat ayında yeni yapıyı tanıttığımızda, Laurent'in yarış direktörü olarak görev alacağını söylemiştik. Inaki Rueda ise strateji şefi olarak devam ederken, sportif direktörlük rolünü de üstlenecekti."

"Bu yüzden sezonun ilk kısmında adım adım bu rolü üstlenmeye başladığı ve sorumlulukları Laurent'ten almaya başladığı bir süreç başlattık. Şimdi bu süreç, artık bundan tamamen sorumlu olduğu bir noktaya geldi. Yarış direktörü Laurent ise pist tarafından yaşanan her şeyi denetliyor."

"Bir diğer yenilik Ravin Jain'in artık stratejiden sorumlu olacağı ve pit duvarına çıkacağı." dedi.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Jain, 2013 yılında kısa bir süreliğine Caterham'da veri işleme üzerine çalıştığı bir işe sahipti ve bir sonraki yaz Williams'ın strateji departmanında yazılım tasarımı onuda görev aldı.

2015 yılının yazında Ferrari'ye giren Jain, 2016 yılında tam zamanlı olarak Ferrari'de çalışmaya başladı.

Takım sözcüsü, "Çok genç bir mühendis ve Ferrari Mühendislik Akademisi aracılığıyla seçildi. Yani Charles'ın sürücü akademisinde sahip olduğuyla paralel bir kariyeri var. İnsanların takım içerisinde gelişebileceğini ve daha fazla sorumluluk alabileceğini gösterdiğimiz için mutluyuz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Alt-etkinlik FP3
Lokasyon Baku City Circuit
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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