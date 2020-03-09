Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor

İtalya'da çeşitli bölgeler Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı ve bundan ötürü Ferrari'nin ilk yarışa katılıp katılamayacağıyla ligli endişeler vardı. Ancak İtalyan ekip, dün, seyahat planlarından ödün vermeyeceğini ve personelinin sorunsuz şekilde Melbourne'e gideceğini açıkladı.

Takım tarafından bugün yapılan bir açıklamada Binotto, Ferrari'nin ilk yarışa giderken "kenetlendiğini" ve insanların yüzünde bir "gülümseme" oluşturmak istediğini söyledi.

Binotto, "İtalya ve tüm dünyanın zorluklarla boğuştuğu bu zamanda, küresel sporun bir parçası olarak, yeni sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla bekleyen insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak bizim için bir zorunluluk."

"Aracı hazırlığımız ve geliştirdiğimiz uzun kış arasının ardından performans seviyemizin ne olduğunu ve son aylarda sunulan yeni parçaların ne kadar etkili olduğunu anlamanın zamanı geldi."

"Rakiplerimizin çok güçlü olduğunun gayet farkındayız. Ancak bunun, gelişim hızının, dayanıklılığın ve operasyonel verimliliğin önemli olduğu uzun bir sezonun başlangıcı olduğunun da farkındayız.

"Bu sorunları kenetlenen bir ekip olarak çözmeye odaklanıyoruz, hedeflerimizin zorluklarını biliyoruz ve tüm dünyadaki taraftarlarımızın desteğiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Sebastian Vettel, "İlk yarış her zaman özeldir ve bence gerçek sıralamanın nasıl olduğunu testlerden daha iyi anlamaya başlayacağız." dedi.