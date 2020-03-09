Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin Melbourne'de, Coronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya ve dünyadaki insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak istediğini söyledi.
İtalya'da çeşitli bölgeler Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı ve bundan ötürü Ferrari'nin ilk yarışa katılıp katılamayacağıyla ligli endişeler vardı. Ancak İtalyan ekip, dün, seyahat planlarından ödün vermeyeceğini ve personelinin sorunsuz şekilde Melbourne'e gideceğini açıkladı.
Takım tarafından bugün yapılan bir açıklamada Binotto, Ferrari'nin ilk yarışa giderken "kenetlendiğini" ve insanların yüzünde bir "gülümseme" oluşturmak istediğini söyledi.
Binotto, "İtalya ve tüm dünyanın zorluklarla boğuştuğu bu zamanda, küresel sporun bir parçası olarak, yeni sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla bekleyen insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak bizim için bir zorunluluk."
"Aracı hazırlığımız ve geliştirdiğimiz uzun kış arasının ardından performans seviyemizin ne olduğunu ve son aylarda sunulan yeni parçaların ne kadar etkili olduğunu anlamanın zamanı geldi."
"Rakiplerimizin çok güçlü olduğunun gayet farkındayız. Ancak bunun, gelişim hızının, dayanıklılığın ve operasyonel verimliliğin önemli olduğu uzun bir sezonun başlangıcı olduğunun da farkındayız.
"Bu sorunları kenetlenen bir ekip olarak çözmeye odaklanıyoruz, hedeflerimizin zorluklarını biliyoruz ve tüm dünyadaki taraftarlarımızın desteğiyle gurur duyuyoruz." dedi.
Sebastian Vettel, "İlk yarış her zaman özeldir ve bence gerçek sıralamanın nasıl olduğunu testlerden daha iyi anlamaya başlayacağız." dedi.
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Laurent Mekies, Direttore sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 testacoda
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 dettagli tecnici
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc
Fotoğraf: Giorgi Piola
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor
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