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Formula 1 / Avustralya GP / Röportaj

Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor

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Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Mar 2020 17:33

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin Melbourne'de, Coronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya ve dünyadaki insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak istediğini söyledi.

İtalya'da çeşitli bölgeler Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı ve bundan ötürü Ferrari'nin ilk yarışa katılıp katılamayacağıyla ligli endişeler vardı. Ancak İtalyan ekip, dün, seyahat planlarından ödün vermeyeceğini ve personelinin sorunsuz şekilde Melbourne'e gideceğini açıkladı.

Takım tarafından bugün yapılan bir açıklamada Binotto, Ferrari'nin ilk yarışa giderken "kenetlendiğini" ve insanların yüzünde bir "gülümseme" oluşturmak istediğini söyledi.

Binotto, "İtalya ve tüm dünyanın zorluklarla boğuştuğu bu zamanda, küresel sporun bir parçası olarak, yeni sezonun ilk yarışını sabırsızlıkla bekleyen insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmak bizim için bir zorunluluk."

"Aracı hazırlığımız ve geliştirdiğimiz uzun kış arasının ardından performans seviyemizin ne olduğunu ve son aylarda sunulan yeni parçaların ne kadar etkili olduğunu anlamanın zamanı geldi."

"Rakiplerimizin çok güçlü olduğunun gayet farkındayız. Ancak bunun, gelişim hızının, dayanıklılığın ve operasyonel verimliliğin önemli olduğu uzun bir sezonun başlangıcı olduğunun da farkındayız.

"Bu sorunları kenetlenen bir ekip olarak çözmeye odaklanıyoruz, hedeflerimizin zorluklarını biliyoruz ve tüm dünyadaki taraftarlarımızın desteğiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Sebastian Vettel, "İlk yarış her zaman özeldir ve bence gerçek sıralamanın nasıl olduğunu testlerden daha iyi anlamaya başlayacağız." dedi.

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Liste

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Laurent Mekies, Direttore sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Laurent Mekies, Direttore sportivo, Ferrari, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 testacoda

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 testacoda
4/21

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock

Charles Leclerc, Ferrari, gioca a calcio nel paddock
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, precede Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 dettagli tecnici

Ferrari SF1000 dettagli tecnici
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
11/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc

Ferrari SF1000 il volante di Charles Leclerc
12/21

Fotoğraf: Giorgi Piola

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box

Sebastian Vettel, Ferrari, fermo ai box
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
16/21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Lo scarico Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
17/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
18/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
19/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 precede Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
20/21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
21/21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP Biletler
Lokasyon Melbourne Grand Prix Circuit
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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