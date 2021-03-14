Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Ferrari, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl ilerleme kaydetmeyi hedeflese de, beklentileri genel anlamda düşük tutmuştu.

Geride kalan 2.5 günlük süreçte önemli bir sorun yaşamayan Ferrari'de nispeten olumlu bir hava var.

Bugün konuşan takım patronu Binotto, "Üç günlük testin çok yoğun geçeceğini ve çalışma programının çok sıkı olduğunu biliyorduk. Her şey yolunda gittiği taktirde, önceliğimiz aracın çeşitli çeşitli şartlarda nasıl davrandığını anlamak olacaktı."

"Biz de tam olarak buna odaklanıyoruz ve şimdiye kadar rüzgar tünelindeki verilerin, pistte gördüklerimizle eşleşip eşleşmediğini anlamak için analiz edilmesi gereken pek çok değerli veri topladık. Şimdiye kadar planladığımız programı tamamlamayı başardık. Her şey plana göre gidiyor."

"Bir diğer önemli nokta da Carlos Sainz'in takımımıza adaptasyonu ile ilgiliydi. Önceki haftalarda, eski Ferrari araçlarını sürmüştü. Bunu yaparak mühendislerle ortak bir dil bulma ve tüm çalışma prosedürlerine alışma fırsatı yakaladı."

"Testlere ve sezon başlangıcına hazırlanmak için çok çalıştı, Maranello'daki simülatörde vaki geçirdi, Charles Leclerc ile de iyi anlaştı. Onlar sadece pistte değil, pist dışında da iyi bir iletişim kurdular. Şimdiye kadar gördüğümüz her şey cesaret verici ve çok memnunuz." dedi.

Ancak Binotto, rakip takımlarla karşılaştırma yapmaktan kaçındı.

"SF21'imizi diğer takımların araçlarıyla karşılaştıramayız. Çünkü dediğim gibi, kendi işimize odaklandık. Bu nedenle herhangi bir karşılaştırma yapmak çok zor, çünkü diğerlerinin hangi programlarla çalıştığını bilmiyoruz. Bunu her zamanki gibi testlerden sonra veya ilk yarışlarda yapacağız."

"Takımdaki atmosferin iyi olduğunu düşünüyorum ama önümüzde uzun bir sezon olduğunun farkındayız. Toplamda 23 yarışımız var ve yine ciddi zorluklarla karşı karşıya olmamız mümkün. Buna hazır olmamız, işimize odaklanmamız ve uzun vadede hangi hedeflere sahip olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. "