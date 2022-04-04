Binotto: "Ferrari her yarışta galibiyet savaşabilecek konumda"

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Ferrari, 2022'ye beklendiği şekilde başladı ve Bahreyn'de duble yaparken, Suudi Arabistan'da iki pilotla birden podyuma çıktı.

Mattia Binotto, Bahreyn'de gelen dublenin ardından galibiyet kupasını almak için podyuma çıkan isim oldu. Auto Bild, Binotto'ya kupayı kaldırdığı için sağ kolunun hâlâ ağrıyıp ağrımadığını sordu.

Bunun üzerine Binotto gülerek, "Kupalar kesinlikle beklenenden daha ağırdı! Fakat yeniden orada olmak harikaydı."

"Genelde oraya ben çıkmam çünkü tarzım değil. Bunun üzerinde çok düşündüm ve sonunda kendimi bunu yapmaya zorlamam gerekti çünkü tüm ekibi orada temsil etmenin en iyi yolunun bu olduğunu hissettim."

"Sonuçta motor veya aerodinami departmanından birini seçseydik, sadece bir kısmı temsil etmiş olacaklardı. Ben, bu zaferin hepimizin olduğunu göstermek istedim."

"Bunu yarıştan bir hafta önce düşünmüştüm ve yarıştan sonra karar verdim."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, receives the Constructors trophy for Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tüm bunlar size ekstra motivasyon getiriyor. Ferrari'deki herkes, büyük bir özveri ve tutkuyla hazırlandığımız yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyordu. İyi bir araca sahip olduğumuzu biliyorduk ama ne kadar iyi olduğu ilk yarışa kadar belli değildi."

"Başarı herkese gerçek bir rahatlama getirdi." dedi.

Ferrari, Suudi Arabistan'da da galibiyet için savaştı fakat kazanan taraf sonunda Red Bull oldu.

Galibiyeti kaçırdığı için üzgün mü yoksa çifte podyumdan dolayı mutlu mu olduğu sorusuna Binotto, "Her şeyden önce zafer için savaşan Leclerc ve Verstappen gibi iki güçlü sürücüyle harika bir gösteri izlediğimizi söylememiz gerekiyor. Sonunda işler istediğimiz gibi gitmedi ama yine de rekabetçiydik ve en önemli şey bu. Sezonun ilk iki arışında alınabilecek 88 puandan 78'ini aldık. Bu, kesinlikle önemli bir sayı ve mutlu olabiliriz."

"Böyle büyük bir proje elbette yıllar alıyor. Uzun bir yolculuk oldu ve hâlâ devam ediyor. Yapılacak ve geliştirilecek hâlâ çok şey var. Ferrari'nin kültürü bu ve bunu takıma geri getirmek istiyoruz. Bizi biz yapan şey bu. En başından beri sporda olan, tarihin en başarılı takımı biziz."

"Şu anda ait olduğumuz yerde miyiz bilmiyorum ama yarışmak, savaşmak ve kazanmak DNA'mızın bir parçası. Ait olduğumuz yer orası. Sezon başında da iyi bir konumdayız." cevabını verdi.

Ne için iyi konumda oldukları sorusuna Binotto, "Her yarışta galibiyet savaşı vermek için iyi bir konumdayız." yanıtını verdi.

Bu sonuçları sezon öncesinde bekleyip beklemedikleri sorulduğunda Binotto, "Bu sezona iyi hazırlandığımızı ve takım olarak çok çalıştığımızı biliyorduk. Fakat diğer takımlara kıyasla tam olarak nerede olduğumuzu kestirmek güçtü."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hal böyle olunca ilk yarışta bu kadarı iyi bir sonuç bekleyemiyorsunuz. Sonuçta rakiplerimizin çok güçlü olacağını biliyorduk. Yine de Bahreyn'de performansımızı en üst seviyeye çıkardık. Suudi Arabistan'da da aracın ne kadar rekabetçi olduğunu doğruladık. Önümüzdeki aylarda nereye odaklanacağımızı da biliyoruz."

"Gelişim sezonun ikinci yarısında kilit öneme sahip olacak. İyi başladık ve bunun tadını çıkarıyoruz. Fakat geçen yılın şampiyonlarının favori olduğuna inanıyoruz ve bundan ötürü bu performans seviyesini korumak için her yarışta çabalamaya hazırız."

"Bahreyn'de duble yaptık ve Suudi Arabistan'da iki pilotumuz da podyuma çıktı. Çok güçlü bir ekibimiz var. Takımda mükemmel pilotlar, mühendisler ve mekanikerler var. Şu anda çok iyi bir konumdayız." dedi.

Bazıları Ferrari'nin bu noktaya gelmesini, yeni aracın üzerinde çalışmaya daha erken başlamalarına bağlıyor..

Fakat Binotto, "Bu tamamen yanlış. Kurallara göre herkes yeni araçları üzerinde çalışmaya 1 Ocak 2021'de başladık. O tarihte tüm takımların rüzgar tüneli ve simülasyon çalışmaları yapmalarına izin verildi."

"2022'ye daha fazla odaklanmış olabiliriz ama hepimiz aynı noktada başladık ve iyi bir iş çıkardık. Diğerlerine göre avantajımızı olduğunu düşünmüyorum. Bunu tam olarak kimin başardığı sadece ilk beş yarıştan sonra netlik kazanacak." dedi.

Binotto son olarak Michael Schumacher dönemi ve Alman pilot hakkında, "Harika bir dönemdi. Hepsinin bir parçası olmak gurur verici. Michael'dan, onun liderlik anlayışından ve yeteneklerinden çok şey öğrendim. Bunu asla unutmayacağım." dedi.

Race winner and Champion Michael Schumacher, Ferrari F2002 Fotoğraf: Motorsport Images