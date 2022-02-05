Binotto: "Ferrari her alanda ilerleme kaydetti"

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Ferrari, son yıllarda umduğu sonuçları almayı başaramasa da, tüm kaynaklarını 2022'ye aktardığı için yeni sezondan beklentiler büyük.

Binotto, Sky İtalya ile yaptığı son röportajda şöyle konuştu: "Formula 1'de sihirli değnek diye bir şey yok. Ciddi şekilde çalışmalı ve sürekli gelişmek için çaba göstermelisiniz, bunu da adım adım yapmanız gerekiyor. Geçmişe kıyasla çok daha iyi olmalıyız."

"Bu iki yıl bize en iyi pozisyon için yarışmamanın ve sabır göstermenin zorluğunu öğretti."

"Memnun olduğumuzu söyleyemeyiz ve diğerlerinin kutlamalar yaptığını görmekten mutlu değiliz. Sıra bize geldiğinde, o zaman mutlu olacağız."

"Yeni sezona gelirsek, daha önce kullandığımızdan farklı araçlarla çok farklı bir sezon olacak. Kurallar tamamen yeni, konsept tamamen farklı, aerodinamik, süspansiyon ve mekanik anlamda her şey farklı. Araçların sürüşü farklı olacak ve sürücüler buna uyum sağlamak zorunda kalacak."

"Hızlı bölümlerde ve hızlı virajlarda çok daha hızlı, yavaş bölümlerde ise çok daha yavaş olacaklar. Daha sert ve daha alçak olacaklar, bu nedenle sürücüler için de daha karmaşık olacak."

"Genel olarak frenlemek ve aracı kontrol etmek daha karmaşık olacak."

"Sezon başında, bazı takımların başkalarının düşünmeyeceği daha iyi çözümler bulabileceği için, bazı sürprizler bekleyebiliriz. Biz de gerektiğinde tepki verme ve gelişim yönlendirme konusundaki yeteneğimizi göstermek zorunda kalacağız. Ferrari olarak daha da gelişmek ve rekabetçi olmak önemli olacak."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Ferrari'nin ön tarafa geri dönmesi bizim için bir yükümlülük. Ferrari için hedef her zaman kazanmaktır. Elbette hiç kimse piste çıkmadan önce kazanacağını söyleyemez. Fakat DNA'mızda her seferinde pole pozisyonları ve zaferler için yarışma ihtiyacı var. Tüm takımın sahip olduğu açık hedef bu. Hepimiz takımı ait olduğu yere en iyi şekilde geri getirmek için büyük çaba gösteriyoruz."

"Geriye baktığımda motor, şasi, aerodinamik, pist üstü korelasyonu sağlayan araçlar gibi geliştirebileceğimiz çok şey vardı. Bugün gerçekten gelişim kaydetmiş bir ekip görüyorum. Yakında yeni aracı piste çıkardığımız zaman, çalışmalarımızın meyvelerini görüyor olacağız. Nasıl gittiğine bakılmaksızın onu anlama ve analiz etme konusunda iyi olmalıyız."

Son olarak pilot kadrosuyla alakalı da şunları ekledi: "Sürücülerimizden oldukça memnunuz. Charles'ı oldukça uzun bir süredir tanıyoruz. Ferrari Sürücü Akademisi'nden beri bizimle beraber. Yetenekli bir sürücü, sıralamalarda çok hızlı ve bu yıl da epey gelişti. Lastikleri kullanmada ve yarışın kendisini yönetmede ilerleme kaydetti. Leclerc'in devam eden gelişiminden çok memnunum."

"Carlos ise değerini kanıtladı. Onunla ilk anlaştığımızda, şüpheler vardı fakat onunla anlaştık çünkü Ferrari'yi takımlar şampiyonasında puanlar getirebileceğine ikna olduk ve bu yıl bunu kanıtladı. Tüm yarışları bitirdi, ikisi hariç hep puan aldı. Harika bir şampiyona geçirdi ve çabucak uyum sağladı. Güvenebileceğimizi bildiğimiz bir sürücü. Geleceğe baktığımızda, kesinlikle çok güzel bir kadromuz var."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari