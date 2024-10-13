Binotto: "Ferrari, Hamilton'a değil Leclerc'e odaklanmalı"
Mattia Binotto, Lewis Hamilton’ın Ferrari’ye geçişine rağmen takımın odağının Charles Leclerc'in üzerinde olması gerektiğini savundu.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Formula 1 dünyasında büyük yankı uyandıran Lewis Hamilton'ın Ferrari’ye transferi, eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto’nun da gündeminde.
Audi'nin F1 operasyonlarının başına geçen Binotto, Ferrari'de görev almaya devam etseydi Hamilton'ı takıma katmayacağını belirtti.
Binotto, Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, "Hamilton, Ferrari'ye gitmekle doğru bir karar verdi ancak ben olsaydım bu transferi gerçekleştirmezdim.” dedi.
Eski Ferrari takım patronu, Ferrari'nin genç yetenek Charles Leclerc'in takımın gelecekteki şampiyonluk hedeflerinin merkezinde olması gerektiğini savundu.
Binotto şunları söyledi: "Ferrari'nin gözü başka pilotlarda."
"Eğer yetenek Leclerc'de ise, onun şampiyonluğa taşınması gerektiğine inanıyorum,” açıklamasında bulundu.
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