Binotto: "Ferrari, F1 aracını 2017 veya 2018 yıllarına göre daha iyi geliştirebilir"

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Ferrari iki zor yılın ardından yeniden zirveye çıkmış durumda. Bahreyn'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz, 2019 Singapur'dan bu yana ilk kez duble yaptılar. Suudi Arabistan'da ikili bir kez daha podyumdaydı.

Şu anda her iki şampiyonada da rahat şekilde lider gidiyorlar. Fakat bu, kısmen Red Bull'un Bahreyn'de iki araçla birden yarış dışı kalmasıyla açıklanabilir çünkü şu anda Red Bull ile aralarında oldukça düşük hız farkları var.

Hal böyle olunca iki takımın yıl boyunca kaydedeceği gelişim son derece kritik hale geliyor.

Ferrari, geçmişte şampiyonluk savaşı verse de, gelişim yarışında Mercedes kadar iyi değildi ve hem 2017 hem de 2018'de geride kaldı.

Fakat Binotto, son yıllarda yaptıkları yatırımlar göz önüne alındığında, artık durumun böyle olmasını beklemiyor.

Binotto, şöyle dedi: "Öncelikle sezon boyunca düzenli olarak gelişim kaydetmenin sadece bizim için değil, tüm takımlar için zor bir mesele olacağını düşünüyorum."

"Rakiplerimizin bu konuda çok güçlü oldukları doğru ve onlar bu alanda çok güçlü oldukların kanıtladılar. Ferrari olarak 2017 ve 2018'deki son mücadelelerimizde gelişim açısından biraz geride kalmıştık."

"Ancak biz de rüzgar tünelini, metadolojileri, süreçleri ve simülatörü içeren araçlarımızı iyileştirdik.

"Gelişim anlamında iyi bir iş çıkarabilmek adına artık çok daha hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. Buna sahip olduğumuz zamanı ve bütçeyi de eklemeliyiz. Çünkü bir bakıma bu, ne kadar gelişebileceğimizi etkileyecek."

"Bence bu önemli bir nokta ve unsur. Benim endişem bunu doğru yaptığımızdan emin olmamız gerektiği çünkü bu, gelişim mücadelesinde oyunun kurallarını değiştirebilir."

Melbourne'e önemli bir güncelleme gelmeyecek

Ferrari, Barselona'daki ilk F1 kış testinden bu yana F1-75'te sadece birkaç ufak değişiklik yaptı. Diğer tarafta Red Bull, Bahreyn'deki testlerin son gününe büyük bir güncelleme getirdi ve Imola için de büyük bir paket hazırlıyor.

Bu, Ferrari'nin güncellemeler konusunda acele etmesine neden olmuyor çünkü Binotto'ya göre sezon oldukça uzun sürecek.

Binotto, "Bu, sadece ne zaman hazır olduğumuzla ilgili değil, aynı zamanda bütçe sınırıyla da ilgili. Her şeyi ilk yarışlarda harcamadığımızdan emin olmalıyız."

"Yani Melbourne'deki yarış için önemli bir gelişme beklemiyoruz ama bir şeyler hazır olur olmaz yapacağız." dedi.