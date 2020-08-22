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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

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Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
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, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Concorde Anlaşması'nı imzalamalarının ardından istedikleri şeyleri aldıklarını belirtti.

Formula 1, geçtiğimiz günlerde on takımın tamamının yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladığını duyurmuştu.

Bu, tüm takımların 2025'e kadar F1'de kalacağı anlamına geliyor.

Ferrari de bu anlaşmayı imzalayan taraflardan biriydi ve yeni anlaşmayla veto hakkını korurken, her ne kadar azaltılsa bile bonus ödemesine sahip olmaya devam edecek.

Sky İtalya'ya konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, görüşmelerden istediklerini aldıklarını söyledi.

Binotto, "Uzun tartışmaların ardından nihayet bunun son ermesinden ötürü memnunuz. Şimdi doğru temele sahibiz. Artık önemli olan Formula 1'i daha muhteşem ve daha güçlü hale getirmek. Bunu hepimiz birlikte yapmak zorundayız."

"Ferrari açısından bakarsak, en azından bizim için önemli olanı aldık. Ferrari'nin Formula 1 için tarihsel olarak ne anlama geldiğini düşünürsek, bu Ferrari için son derece önemli bir durumdu."

"Bu açıdan memnunuz. Ama elbette her zaman daha fazlasını elde etmek istersiniz. Ancak bundan daha azını da elde edebilisiniz. Yine de söylediğim gibi, elde edilen şey önemli bir sonuç." dedi.

 

Binotto, 2022 kurallarıyla birlikte gridin birbirine yaklaşmasını bekliyor.

"Tüm takımlar 2022 araçları üzerinde çalışmaya 1 Ocak 2021'den itibaren başlayabilecek. Bu nedenle hepimiz aynı noktada yeni araçlar üzerinde çalışmaya başlayabileceğiz."

"Çalışmalar doğru yönde ilerliyor. Ancak sadece 2022'de neler olacağını göreceğiz. Başlangıçta farklılıklar görebiliriz ancak önümüzdeki sezonlarda yakınlaşma göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Önemli noktalardan bir tanesi, Alfa Romeo ve Haas'ın da Formula 1'de devam etmesiydi. Haas, Alfa Romeo ile birlikte Ferrari'nin iki müşteri takımından birisi.

Şu anda Alfa Romeo'da Ferrari'nin bir tane genç sürücüsü yarışıyor. Ancak arkadan gelen pek çok Ferrari sürücüsü var.

Bu da daha fazla kokpit anlamına geliyor.

Binotto gelecekte genç sürücülerinden bazılarının Haas'ta da yarışabileceğini söyledi.

"Gelecekte Haas'ta daha fazla sürücüye sahip olabiliriz. Harika yetenekleriniz varsa, onları müşteri takımlarında yarıştırabilirsiniz. Ancak tüm takımlar böyle sürücülere sahip olmak ister."

"Ferrari olarak geleceğin Formula 1'i için harika sürücüler hazırladığımızdan emin olmalıyız."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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