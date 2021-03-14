Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

Ferrari, geçen sene aşırı sürüklenmeye sahip aracı ve performans açısından zayıf motoruyla son 40 senenin en kötü sezonunu geride bırakmıştı.

Takım kış döneminde bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çalıştı. Bu kapsamda 2021 sezonu öncesinde yeni bir güç ünitesi hazırlandı.

Binotto, geçen ay yaptığı açıklamalarda dinamometre verilerinin cesaretlendirdiğini söylemiş ancak öncelikle pist üstü verilerini görmek istediğini kabul etmişti.

Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk 2.5 günlük testlerin ardından Binotto, düzlükte geçen seneye göre fark edilebilir seviyede kazanç gördüklerini söyledi.

Motorsport.com'un motorla ilgili kazançlarını sorması üzerine Binotto, "Bu motorun dinamometrede nasıl çalıştığını biliyoruz ancak motoru araca yerleştirdiğimizde, pist üstündeki hızımıza bakıyor ve diğerlerinin hızlarıyla kıyaslıyoruz."

"Geçen sene Bahreyn yarışı için buradayken, sıralamalarda düzlükte çok yavaş kalmıştık. Sıralamalarda 3. seansa geçememiştik ve pole pozisyonundan çok uzaktaydık."

"Şimdi verilere baktığımda, en azından hızımız, düzlük hızımız yolunda diyebilirim. Geçen seneki gibi bir dezavantaj yok gibi görünüyor."

"Bunun sadece motor gücüyle alakalı olmadığını, geçen sene söylediğimiz gibi aracın sürüklenme seviyesiyle de alakalı olduğunu biliyoruz. Ancak her ikisinin düzlükte hızlanmamıza katkı sağladığını söyleyebilirim."

"Bugün artık bu konuda dezavantajlı olmadığımızı hissediyoruz." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc SF21 ile ilk sürüşünün ardından iyi işaretler olduğunu söylerken, Ferrari motoru kullanan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen de geliştiklerini hissettiğini söylemişti.

Ferrari, motor dışında aracın özellikle arka tarafını geliştirmeye odaklandı ve bu kapsamda gelişim jetonlarını aracın arkasında kullandı.

Binotto, pist üstü verilerinin rüzgar tüneli ve CFD verileriyle uyuştuğunu ve bunların gelecekteki güncellemeler açısından önemli olduğunu söyledi.

Binotto, "Aracın arkasını mümkün olduğu kadar çok geliştirmeye çalıştık."

"Bizim için esas önemli olan rüzgar tüneli ve tüm simülasyonlardaki korelasyonu anlamak, bu açıdan veri toplamak ve kıyaslamaktı."

"Korelasyondan oldukça mutluyuz. Bu açıdan en azından gelecek simülasyonlar ve güncellemeler açısından iyi bir temele sahip olduğumuzu söyleyebilirim."

"Günümüzde korelasyon kilit noktalardan birisi. Şu ana kadar her şey oldukça iyi görünüyor." dedi.