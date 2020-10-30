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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari 2021'de pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veremeyecek"

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Binotto: "Ferrari 2021'de pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veremeyecek"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, kendileri için sıkıntılı geçen 2020 F1 sezonunun ardından 2021'de de şampiyonluk mücadelesi veremeyeceklerini söyledi.

En son 2018'de şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari, 2019'da düzlük hızı avantajıyla birlikte galibiyet ve podyum mücadeleleri verse de şampiyonluk mücadelesine ortak olamadı. Bunun dışında sezonun ikinci yarısında gelen direktiflerle birlikte Ferrari açık bir şekilde geriye düştü.

FIA ve Ferrari, geçtiğimiz kış döneminde güç ünitesi konusunda özel bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Bu kapsamda Ferrari, motorda bulmuş olduğu çözümü FIA'ya açıkladı ve FIA bunun önünü kapattı. 

Ferrari ise 2020'ye hem düşük güce sahip motor, hem de yüksek sürüklenmeye sahip araçla başladı. Bunun sonucunda düzlükte çok yavaş kalan bir araç ortaya çıktı.

Özellikle düzlük hızının önemli olduğu Spa ve Monza yarışlarında çok kötü yarışlar geçiren Ferrari, sonrasında gelecek senelerdeki gelişim yönünü belirlemek için bir dizi güncellemeler getirdi. Ferrari son güncellemelerin iyi çalışması ile sonunda kaybettiği yönünü yeniden bulmuş gibi görünüyor.

Motorlardaki büyük kısıtlamalar öncesinde yeni bir motor hazırlayan ve aerodinamik gelişim açısından yönünü belirleyen Ferrari, buna rağmen gelecek sene şampiyonluk mücadelesi vermeyi beklemiyor.

Sky Italia'ya konuşan Binotto, gelecek sene için şampiyonluk hedeflerinin olmadığını ancak düzenli olarak podyum mücadelesi vermeyi umduklarını söyledi.

Binotto, "Projeyi kaçırdık, sonunda yanlış olduğu ortaya çıkan bir gelişim yoluna girdik. Ardından COVID geldi, gelişim durdu ve bu bizi tüm sezon boyunca cezalandırdı. Çalışmaları 9 hafta durduran kısıtlamalara uymak zorunda kaldık ve bunun hemen ardından 2020 projelerinin dondurulması kararı alındı. Bu sezonu diğer sezonlardan ayrı görüyorum ancak yine de tepki verebildik."

"2021 için zorlu hedeflerimiz var. Sonunda iyi işler başarmak isteyen, birbirine kenetlenmiş bir takım görüyorum. Bunun sorumluluğunu hissedebiliyorsunuz. Gelecek sene tamamen yeni bir motorumuz olacak. Bu motor şu anda dinamometrede çalışıyor. Araç için bazı fikirlerimiz var. Rüzgar tünelindeki çalışma saati geçen seneye göre azalacağı için mucize bulamazsınız ancak yine de bu takımın canlı olduğundan ve ileri yönde adım atabileceğinden eminim. Şimdi bunu kanıtlamamız lazım."

"Gerçekçi olmak gerekirse, 2021'de dünya şampiyonluğu mücadelesi veremeyeceğiz. Ancak gelecek sene düzenli olarak podyum mücadelesi vermek zorundayız. Hedefimiz bu." dedi.

 

Mercedes, 2014'te başlayan turbo V6 hibrit motor döneminde yenilmez oldu ve hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında bu sene art arda 7. şampiyonluğunu kazanacak. Böylece Ferrari'ye ait art arda 6 şampiyonluk rekoru kırılacak.

Binotto, bu şekilde dominasyona sahip takımları durdurmak için kural değişikliklerinin gerektiğini ve 2022'nin bu açıdan fırsat olacağını düşünüyor.

Binotto, "Her zaman bir takımın dominant olduğu ve ardından bu dominasyonun kural değişiklikleriyle durduğu dönemler oldu. Ancak farklı dominasyon dönemlerini dikkate alırsak, Ferrari döneminin daha heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan 2022'deki teknik kural değişikliklerinin tam zamanında geldiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki Ocak ayı ile yeni projeye başlama fırsatımız olacak. Hepimiz sıfırdan başlayacağız. Bu büyük bir mücadele. Günümüzde kartların yeniden dağıtılmasına büyük ihtiyaç var. Yeni bir Ferrari dönemi başlatmak için can atıyoruz. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız." dedi.

2022 kuralları çok kısıtlayıcı, bir şeyler icat etmek zor olacak

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Binotto, 2022'deki kural değişikliklerini durumu tersine çevirme açısından bir fırsat olarak görse de, kuralların yaratıcılık açısından kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor.

Binotto, "2022 teknik kuralları çok kısıtlayıcı. Bu yüzden yeni bir şeyler icat etmek zor olacak ancak yine de bu kurallar doğru çünkü yapılan her şey, gösteriyi iyileştirmek için yapıldı. Pilotlar birbirleriyle mücadele ederken, araçlar daha az aerodinamik performans kaybedecekler. Bu iyi bir şey ancak bunun yeterli olacağını düşünmek hata olur."

"Spordaki gösteriyi arttırmak için sadece teknik kurallar yeterli olmaz, yeni sportif kurallar da buna yardımcı olunmalı. Mesela, ben Mugello'daki gibi pilotların hata yaptığı zaman cezasını çektikleri çakıl kaçış alanlarını seviyorum. F1'in bunun gibi birçok alan üzerinde çalıştığını biliyorum. Chase Carey bunu başlattı, Stefano Domenicali devam ettirecek. Bunun doğru yön olduğuna inanıyorum."

"Formula 1 araçlarının teknik açıdan karmaşıklığı çok sık tartışılıyor. Birçok kez araçlardaki sensörlerin belirsizlik için azaltılması gerektiğini duydum. Ancak bu sensörlerin telsizler gibi güvenliğe yardımcı olduklarını da unutmamak lazım. Bu yüzden bazı konularda orta yolun bulunması lazım."

"Formula 1 çok güzel bir spor ve öyle olmaya devam edeceğinden eminim. İyimser olmak ve iş birliği yapmak zorundayız. Takım olarak bu bizim, FIA'nın, F1'in ve aynı zamanda medyanın sorumluluğu. Bu sporu seven insanlara aceleci sonuçlara varmadan bunu anlatmalıyız." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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