Binotto: "Ferrari, 2020 yılına kıyasla her alanda ilerleme kaydetti"

Ferrari, galibiyetsiz kapattığı 2020 sezonunda, tarihinin en kötü performanslarından birisini sergiledi ve altıncı oldu.

Fakat 2021'de ileriye doğru önemli bir adım attılar ve beş podyum aldıkları yılı üçüncü sırada tamamladılar.

Binotto, Ferrari'nin 2021 sezonu hakkında şöyle dedi: "Bu sene kendimize takım olarak bazı hedefler koymuştuk. Bunlardan ilki en iyi takımla aradaki farkı azaltmaya çalışmaktı. Mercedes'i baz aldık çünkü 2020'de en rekabetçi araç onlarındı ve bu yıl takımlar şampiyonasını kazanarak bunu kanıtladılar."

"Bu nedenle ilk hedefimiz, 2020 aracımızla alakalı kritik konuların farkında olmamıza rağmen bu farkı azaltmaktı. Hem virajlarda hem de düzlüklerde yavaş olan, şasi, aerodinamik ve güç ünitesi anlamında kötü performans gösteren bir araca sahiptik. Bu sezon için belirlenen yasal sınırlara rağmen kendimize bu hedefi koyduk sadece iki gelişim jetonu harcayabileceğimiz 2020 aracıyla başladık. Aerodinamiyi izin verilenler dahilinde geliştirebildik çünkü bu kısımda bile rüzgar tünelinin kullanım saati konusunda kısıtlamalar vardı, benzer şey güç ünitesi için de geçerliydi."

"İkinci hedef, 2020'ye oranla takımın her alanda gelişmesini sağlamaktı. Hem Maranello'daki yarış hazırlığını, hem de pist üstünde hafta sonlarının yönetimini geliştirmeliydik. Ayrıca dayanıklılık anlamında da bir adım ileri gitmemiz gerekiyordu. Sadece motor veya vites kutusu gibi unsurlardan bahsetmiyorum, örneğin araca yerleştirilen fakat doğru şekilde düzeltilmemiş parçalar da buna dahildi."

"İlk hedefe gelirsek, rakiplerimizle aradaki farkı azaltma konusunda önemli rakamlara ulaştığımızı düşünüyorum. 2020'de üreticiler şampiyonasını altıncı bitirdik, bu yıl üçüncü olduk. Bu da aracın ne kadar geliştiğini gösteriyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"GP başına ortalama puanlara bakarsak, 2020'de 7,7 olan ortalama, bu yıl 14,7 puana çıktı. Bu, SF21'in hem dayanıklılığının hem de gelişiminin sonucu."

"2020 ile 2021 arasındaki tur zamanı farkını, Mercedes sürücülerini baz alarak analiz edersek, geçen yıl sıralama turlarında onlardan 1.3 saniye gerideydik, bu yıl aradaki fark kapandı ve 0.6 saniyeye düştü. Hâlâ önemli bir fark ama takımın kış boyunca projenin zayıf noktalarını tespit edip, geliştirmeyi çalıştığını gösteren bir fark."

"Ortalama farktan bahsediyoruz ama ilk yedi yarışta Mercedes ile farka bakarsak, 0.4 saniyeydi ve sezon boyunca arttı. 2021'in ortalarında 0.750 saniyeye kadar çıkıp, 0.8 saniye ile bitirdik. Sebebi basit: 2022 aracına odaklanmak adına mevcut aracın gelişimini durdurmaya karar verdik."

"Yarış tarafına gelirsek, Mercedes ile fark 2020 yılında 1.1 saniye iken, bu yıl 0.8 saniyeye düştü. Hâlâ önemli bir farktan bahsediyoruz ama azaltmış durumdayız."

Ferrari'nin gelişimi:

2020 2021 Şampiyona sonucu: 6 3 Galibiyet 0 0 Pole pozisyonu 0 2 Podyum 3 5 En hızlı tur 0 0 Puan 131 323.50 Lider gidilen tur 0 72 Yarış başına puan 7.7 14.7 Mercedes'e kıyasla sıralama hızı farkı +1.030 +0.600 Mercedes'e kıyasla yarış hızı farkı +1.070 +0.800 Pit stop ortalaması 2.72 sn 2.55 sn

"Yeni pistlerde veya kâğıt üzerinde bizim için daha zor olması gereken pistlerde bile her zaman aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Bu sezon doğrudan rakibimiz McLaren ile kıyaslamaya çalışırsak, birbirine çok benzeyen iki aracımız olduğunu söyleyebiliriz. Fakat onlara göre yılı yaklaşık 50 puanlık bir avantajla kapatmayı başardık. Bu, yarış hafta sonunu yönetim anlamında aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmak adına nasıl bir iş yapıldığını gösteriyor."

"Ayrıca bu yıl sadece iki yarışta damalı bayrağı göremedik. Her ikisi de Charles'ın aracıydı. Birisi Monte Carlo, diğeri ise Macaristan. Geçen yıl ise bu sayı altıydı. 20'si Carlos, 18'i Charles olmak üzere bu yıl 38 kez ilk ona girdik. Bunlar geçen sezona göre gelişim gösteren rakamlar."

"Son olarak pit stopları da geliştirdik. Geçen yıl 2.72 olan pit stop ortalamamız, bu yıl 2.55 saniyeye indi. Ayrıca Belçika'da FIA'nın tüm pit stopları birkaç ondalık yavaşlatan, yeni bir teknik yönerge yayınladığını da belirtmek gerek. Bu nedenle büyümemiz, bu teknik direktife rağmen gerçekleşti ve bu da takımın ortaya koyduğu çabayı gösteriyor."

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto Fotoğraf: Erik Junius