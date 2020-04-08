Binotto: "Ferrari, 2020 sezonuyla ilgili her şeye hazır."
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda her türlü öneriye açık ve hazır olduklarını söyledi.
Formula 1'de ilk dokuz yarışın yedisi ertelenirken, ikisi iptal edildi ve şimdi sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor.
Bugün Sky Sports'a konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, her türlü gelişmeye hazır olduklarını ve Mayıs sonunda daha net bir görüntüye sahip olacaklarını söyledi.
Binotto, “Spor yönetmelikleri açısından bildiğimiz üzere, bunun bir dünya şampiyonası olması için en az sekiz yarışa ihtiyaç var, ancak herkes daha fazlasını istiyor. Bence burada esnekliğe ihtiyaç var."
"Eminim Chase Carey ve takımlar mevcut şartlarda mümkün olan en iyi şampiyonayı hazırlayacaklar. Bizim açımızdan konuşursam, her şeye hazırız. Kısa hafta sonlarına ya da iki yarışlık hafta sonlarına karşı gelmeyeceğiz. Takvimle ilgili her şeye hazırız. Esnek olmamız ve taraftarlar için harika Grand Prix'lere sahip olduğumuzdan emin olmalıyız."
"Sezonun ne zaman başlayacağını söylemek zor. Bunu şimdi kimse bilmiyor. Formula 1'in sahipleri sezonu Temmuz ayının başından itibaren düzenlemeye çalışıyorlar, ancak şu anda bu konuda kesin konuşamazsınız. Mayıs ayının sonunda durum biraz daha netleşecek."
"Mümkün olduğunca çabuk yarışmaya başlamak ve olabildiğince çok Grand Prix gerçekleştirmek herkesin yararına olur. Fakat şimdi kimse gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyor." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Binotto: "Ferrari, 2020 sezonuyla ilgili her şeye hazır."
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